‘De gevaarlijkste man van de wereld’ is een voortreffelijk boek over machtsspelletjes op het hoogste niveau

De Chinees Li Fangwei, alias ‘Karl Lee’, is een van de meestgezochte criminelen ter wereld. De FBI looft 5 miljoen euro uit voor de tip die leidt naar zijn aanhouding. Als wapenhandelaar en -producent is hij de spil in het web van het Iraanse raketprogramma. Door hem komen dubieuze partijen aan wapens die in één klap honderdduizenden slachtoffers kunnen maken.

Karl Lee verkoopt geen gevechtsklare wapens. Hij levert materialen en onderdelen: grafiet, koolstofvezels, elektroden. En zijn voornaamste troef: gyroscopen, slimme besturingsapparaten waarmee onnauwkeurige wapens worden omgebouwd tot precisieraketten.

De gerenommeerde Duitse journalisten Bastian Obermayer en Frederik Obermaier, bekend van de onthullingen van de Panama Papers, beten zich vast in het dossier-Karl Lee. Veel is in nevelen gehuld, er circuleert slechts één korrelige foto van hem, niemand weet precies voor wie hij (allemaal) werkt.

Wel dat hij machtige beschermheren binnen het Chinese staatsapparaat heeft. Instabiliteit in het Midden-Oosten komt Beijing niet zo slecht uit. Dat betekent dat de VS minder alert zijn op Zuidoost-Azië: een Amerikaans vliegdekschip in de Perzische Golf kan niet tegelijkertijd in de wateren rondom Taiwan zijn. China zal dit nooit publiekelijk toegeven. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, vijanden van Iran, zijn belangrijke gebieden op de Zijderoute.

Dit voortreffelijke boek beslaat veel meer dan een zoektocht naar een enigmatische wapenhandelaar. De gevaarlijkste man van de wereld biedt, ondanks het open einde, een cynisch makend inkijkje in de explosieve machtsspelletjes op het hoogste niveau.

Bastian Obermayer en Frederik Obermaier: De gevaarlijkste man van de wereld. Alfabet; 296 pagina’s; € 22,99.