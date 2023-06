De geslaagde biografie van Piet Kuiper geeft een schets van roerige tijden in de psychiatrie ★★★★☆

Koen Hilberdink Beeld Tessa Posthuma de Boer

‘Wat is er van me geworden?’, vraagt Piet Kuiper zich in 1970 in zijn dagboek af: ‘Een oude flikker.’ De op dat moment 50-jarige hoogleraar en psychoanalyticus heeft zijn al vroeg ontdekte homoseksualiteit jarenlang proberen te onderdrukken. Aanvankelijk omdat hij die, met dank aan zijn gereformeerde jeugd, als een zonde ziet. En later omdat hij, als psychiater in wording, van Freud leert dat homoseksualiteit een te genezen neurose is.

Hij gaat verschillende keren langdurig in psychoanalyse en leert zijn ‘verkeerde seksualiteit’ begrijpen als ongezonde moederbinding, een negatief oedipuscomplex en fallisch narcisme. Maar het helpt niet. Hij trouwt, op aanraden van zijn therapeut, met de jongere theologiestudent Noortje om zo de gewenste genezing te forceren. Helpt ook niet. Hij neemt een minnares, met toestemming van zijn therapeut en zelfs van zijn schoonvader, omdat de volgens Kuiper ‘frigide’ Noortje niet in staat is zijn lust op te wekken.

En hoewel hij zich seksueel aangetrokken voelt tot zijn minnares, en ook tot de volgende en de daaropvolgende, helpt ook dat hem niet van zijn homoseksualiteit af. Hij kan er ten slotte niet langer omheen dat hij gewoon een ‘oude flikker’ is. Dat hij altijd geheime affaires met mannen is blijven najagen en dat daarvan genezen een illusie is. Hij heeft het, constateert hij, lang bij het verkeerde eind gehad met zijn standpunten over homoseksualiteit: hij heeft Freud op dat punt verkeerd gelezen en heeft met zijn op foute leest geschoeide therapieën, boeken en colleges talloze mensen tekortgedaan. En hij heeft ook, schrijft hij, ‘zichzelf lelijk in de pap gespuugd’.

Piet Kuiper in 1970 Beeld rv

Zonder te oordelen

Koen Hilberdinks biografie Strijd om de ziel roept aanvankelijk weinig sympathie op voor Kuiper. Al was het maar vanwege Noortje, over wie hij voortdurend heen walst en die hem niettemin tot het eind van zijn leven aanbidt en trouw blijft. Dat je de biografie desondanks wilt uitlezen, heeft vooral te maken met de prettig leesbare wijze waarop Hilberdink orde schept in het complexe leven van de man die ondanks zijn beroerde jeugd (met een moeder die hem meer orthodox-christelijke verboden en ambities meegaf dan liefde), zijn ingewikkelde seksleven en zijn onplezierige narcisme ook een empathische therapeut was en een geliefd hoogleraar. Zijn Neurosenleer en Hoofdsom der psychiatrie werden door menig student stukgelezen. Met zijn geheel eigen stijl en opvattingen blies Kuiper een frisse wind door bomvolle collegezalen.

Hilberdink, die bekendheid verwierf met onder meer een biografie van Johan Polak (2017), beschrijft Kuiper zonder te oordelen, ook als het om diens minder geslaagde aspecten gaat, zoals het narcisme (waarvan Kuiper zelf zei dat dat het overschreeuwen was van zijn door zijn moeder opgedrongen minderwaardigheidscomplex). De zeldzame keren dat er toch een oordeel over zijn onderwerp doorschemert, gebeurt dat terloops. Bijvoorbeeld over Kuipers reactie als hij voor een hoogleraarschap gepasseerd wordt: ‘Bij Piet lagen aanbidding en demonisering dicht bij elkaar. Als iemand hem ook maar een strobreed in de weg legde, donderde diegene meteen van zijn voetstuk.’

Schets van roerige tijden

Je blijft de biografie ook doorlezen omdat het en passant een aardige schets geeft van roerige tijden in de psychiatriegeschiedenis. Kuiper moest zich in de naoorlogse jaren verhouden tot het toen heersende medische perspectief – met zijn etiketten, medicatie en elektroshocks – waar hij weinig mee ophad en waar hij de psychoanalyse, met de nadruk op het verhaal van patiënten, tegenover zette.

Het tij keerde in de jaren zestig en zeventig, toen de antipsychiatrie ervoor zorgde dat iedereen van de etiketten en medicijnen af wilde, ten gunste van het gesprek met de patiënt. Daarmee voelde Kuiper zich wel verwant, en hij beleefde topjaren. Als rond de jaren tachtig het medisch perspectief – met betere medicijnen en een DSM vol oude en nieuwe etiketten – opnieuw de overhand krijgt, ziet Kuiper zijn populariteit weer even rap verdampen.

En dan, onverwacht, volgt een doorbraak bij het grote publiek: hij schrijft het boek Ver heen (1988), over de psychotische depressie waaraan hij vier jaar leed en waarvoor hij twee keer werd opgenomen. Het boek wordt mede dankzij een optreden in het boekenprogramma van Adriaan van Dis een bestseller en brengt Kuiper nog eenmaal in de schijnwerpers.

Als je de biografie uit hebt, blijkt Hilberdink, met zijn evenwichtige belichting van wat goed en wat slecht was in Kuipers geschiedenis, erin geslaagd je sympathie te wekken voor een man die het allemaal niet cadeau kreeg in het leven.

Koen Hilberdink: Strijd om de ziel – Het leven van P.C. Kuiper (1919-2002) in de psychiatrie. Van Oorschot; 336 pagina’s; € 32,50.