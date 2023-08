De Franse minister Bruno Le Maire toont zich een begenadigd romancier ★★★★☆

Bruno Le Maire Beeld Getty

In Frankrijk is het doodnormaal dat politici boeken schrijven, eigenlijk altijd al. Hoe maakt een opkomend politicus naam? Door het etaleren van intellectuele begaafdheid en een diepgaande kennis van de literatuur of het recht. Als Franse politici hun ideeën ontvouwen, verwijzen ze ook nu nog geregeld, en bijna gewoontegetrouw, naar literaire schrijvers die in de historische verbeelding als van een hogere orde worden beschouwd. Door de associatie met bewonderde voorbeelden als Balzac, Zola of De Beauvoir hopen zij zelf te stijgen in de achting van het electoraat.

De meeste pennevruchten van politici behoren tot het genre van het politieke pamflet of de ideologische uiteenzetting: het zijn als het ware persoonlijke partijprogramma’s. Dan is er de historische beschouwing, speciaal over boeiende periodes in de eigen geschiedenis. Ervaren politici wijden zich aan het genre van de memoires, waarbij de suggestie is dat de ontsluierde persoonlijke en publieke wederwaardigheden de politicus hebben gemaakt tot de (uitstekende) persoon die hij of zij is: geschapen voor het ambt en de macht.

Over de auteur

Henk Pröpper is schrijver en boekenrecensent voor de Volkskrant. Hij woont en werkt in Parijs.

Veel publicaties van politieke spelers hebben dus een strategische functie: ze dragen bij aan het beeld dat een politicus graag van zichzelf uitdraagt. Ze zijn een pijler van zijn of haar politieke bestaan.

Dan is het een openbaring de roman Fugue américaine van Bruno Le Maire te ontdekken. Hoe Le Maire, al sinds 2017 minister van Economie en Financiën, de tijd heeft gevonden om een roman van bijna 500 pagina’s te schrijven weet ik niet, het was alleszins een roerige tijd. Des te treffender zijn de bezonkenheid en de analytische kracht waarvan hij blijk geeft. Het is een verademing een minister een roman te zien schrijven met kennis van de Koude Oorlog, van architectuur, van psychoanalyse en vooral van muziek. Intussen creëert hij echte mensen op papier.

De grote pianist achterna

Aan de hand van twee talentvolle broers, de zoons van Joodse vluchtelingen die voor de Tweede Wereldoorlog in New York zijn neergestreken, volgen we tegelijkertijd de carrière van de grote pianist Vladimir Horowitz. De broers Victor en Franz ontmoeten Horowitz in 1949 in Havana, waarnaar ze speciaal zijn afgereisd om hem te horen spelen. Dat ene concert en hun overnachting in hetzelfde hotel als waar de maestro verblijft, zal hun leven bepalen. De een vindt zijn parcours, de ander verliest het juist.

Franz had altijd de ambitie een groot pianist te worden; een enkele les van Horowitz op een ongelukkige ochtend in dat hotel brengt hem echter af van dat idee, ondanks een overvloed aan talent. Zijn neiging tot depressie krijgt vervolgens alle ruimte. Victor ontwikkelt zich tot arts en psychiater. Hij wordt de vaste behandelaar van Horowitz. Via de geslaagde broer komt het verhaal tot ons. Het is met een gevoel van schuld beladen, want terwijl hij alle tijd heeft voor de grote wereld en de depressies van Horowitz, vergeet hij zijn broer Franz, die gekweld wegkwijnt. Zo groeien de dingen soms onder de druk van ambities en omstandigheden, soms voelen we pas aan het einde van ons leven de pijn daarvan.

Broederliefde

Is de roman in alle opzichten geslaagd? Nee, Le Maire vertoont vooral in het begin een zucht tot lang uitgesponnen beschrijvingen waarvan de details niet altijd een werking hebben. Ook heeft hij bij vlagen iets pompeus in het uitstallen van kennis en van verschillende talen.

Wat beklijft is de boeiende en indringende schets van een broederliefde tegen het decor van de Koude Oorlog, en vooral de gepassioneerde liefde voor muziek. Intussen schetst Le Maire de decadentie van Europa en zijn ambivalentie tegenover de politiek. ‘De waarheid gaat niet samen met de macht’, schrijft hij, het is wat menigeen denkt. De literatuur is ervoor om dat idee een gezicht te geven en van een andere wereld te doen dromen.

Bruno Le Maire: Fugue américaine. Gallimard; 471 pagina’s; € 23,50.