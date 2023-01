De feministische auteur Fay Weldon was eigenzinnig en niet bang om de ‘verkeerde’ dingen te zeggen

Fay Weldon, augustus 1984. Beeld Chris Ridley / Getty Images

Wat ze van #MeToo vond, wilde de Volkskrant in 2017 van feministisch boegbeeld en schrijver Fay Weldon weten. ‘Nogal hysterisch’, was het kordate antwoord. ‘Het is zo modieus geworden een willoos slachtoffer te zijn, alsof je zelf geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor wat dan ook. Dat is volgens mij het tegenovergestelde van feminisme, want écht feminisme wil de vrouwen trots, sterk en verantwoordelijk maken.’ Het was Weldon, die afgelopen week op 91-jarige leeftijd overleed, ten voeten uit: eigenzinnig, uitgesproken en in het geheel niet bang om de ‘verkeerde’ dingen te zeggen. ‘Ik ben oud. Als je ouder wordt, word je minder relevant. Dan laten ze je nog eventjes doorratelen.’

Dat de in 1931 in Worcestershire, Engeland als Franklin Birkinshaw geboren Weldon schrijver zou worden, lag voor de hand: haar moeder was schrijver en haar grootvader eveneens. Maar na haar studies (psychologie en economie), de geboorte van haar eerste zoon (er zouden er nog drie volgen) en de scheiding van haar echtgenoot (nummer 1) verdiende ze aanvankelijk de kost als copywriter, en het zou tot 1967 duren voor ze haar eerste roman publiceerde. Dat was The Fat Woman’s Joke.

She-Devil

In de decennia erna bouwde ze een imposant oeuvre op van verhalenbundels, film- en televisiescenario’s (ze was scenarist van onder meer de dramaseries Upstairs, Downstairs en Pride and Prejudice) en meer dan dertig vaak macabere, fantastische én humoristische romans, waarin (liefdes)relaties tussen man en vrouw doorgaans centraal stonden en waarvan The Life and Loves of a She-Devil (1983) de bekendste is.

In die roman, in 1985 bij uitgeverij Bert Bakker in Nederlandse vertaling (door Frans van der Wiel) uitgebracht als Leven en liefdes van een duivelin, wordt een brave accountant verleid door een rijke, knappe en succesvolle schrijver van liefdesromannetjes, voor wie hij zijn lelijke echtgenote (een ‘saaie, logge, onhandige huisvrouw van ruim 1,80 lang met een puntkaak’, aldus het achterplat) aan de kant zet. Die zet hem dat duur betaald. De BBC maakte er een dramaserie van (met in de hoofdrollen Julie T. Wallace, Dennis Waterman en Patricia Hodge) die in Engeland en Australië tot opschudding en hoge kijkcijfers leidde. In 1989 werd het verhaal nogmaals verfilmd als She-Devil, met Meryl Streep, Roseanne Barr en Ed Begley.

Sterke vrouwen

‘Schrijven is heel gemakkelijk als je weet hoe het moet’, verklaarde Weldon een jaar later in een interview met Trouw. Voorwaarde was wel dat je alléén op je eigen mening vertrouwt: ‘Het ergste wat je kunt doen, is afgaan op het oordeel van critici en lezers. En op dat van een geliefde. Een schrijver benoemt zichzelf tot zijn eigen lezer.’ Eénmaal werd ze genomineerd voor de prestigieuze Booker Prize, in 1978 voor haar roman Praxis, maar krijgen deed ze hem nooit.

Weldon beschouwde zichzelf niet als icoon van het feminisme. Maar dat anderen haar zo zagen begreep ze best, zei ze in 2017 in eerdergenoemd Volkskrant-interview, afgenomen ter gelegenheid van de verschijning van Dood van een duivelin, het langverwachte vervolg op Leven en liefdes van een duivelin. ‘Onredelijk is dat stempel niet, want ik schreef over sterke vrouwen in een tijd dat zij het moeilijk hadden om onafhankelijk te zijn van hun man. Ik zie mezelf echter vooral als een schrijver die observeert wat er om haar heen gebeurt.’

Afgewezen schrijvers

In de nieuwe generatie feministen herkende ze niet veel. Ze had weinig op met hun neiging vrouwen af te schilderen als hulpbehoevende wezentjes die moesten worden beschermd tegen de grote boze man, zei ze, en dat je niet met ze kon lachen hielp ook niet. ‘De jonge vrouwen hebben een chronisch teveel aan zelfvertrouwen en een schrijnend tekort aan humor. Ze vinden dat ze overal recht op hebben. Ze hebben een theorie over alles, ook wanneer ze er geen verstand van hebben, en ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk.’

In 2019 publiceerde Weldon, die vanaf haar 78ste een nieuwe carrière was begonnen als docent creative writing, een handboek voor afgewezen schrijvers onder de titel Waarom wil niemand mijn boek uitgeven? Haar belangrijkste tips: weet wie je bent, wat je bent en waarom je schrijft. ‘Breng je hele boek terug tot één zin, zodat je op koers blijft. En schrap bijvoeglijke naamwoorden die niets toevoegen.’