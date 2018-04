De favoriete regisseur van Peter Buwalda? Milos Forman, kwam hij deze week achter

Deze week moest ik uit de krant vernemen dat Miloš Forman mijn favoriete regisseur was. Er stond namelijk dat hij zowel Amadeus als One Flew Over The Cuckoo's Nest had geregisseerd. Ik wist dat niet. Of eigenlijk wist ik het wel, maar nooit tegelijkertijd, een paradoxale toestand vergelijkbaar met die van licht, dat zowel golf als deeltje is. In hetzelfde bericht stond dat Forman, inmiddels een held van me, gestorven was. Dat nieuws kwam aan als een mokerslag, natuurlijk.



Kiezen tussen die twee films is niet makkelijk. Ik hou erg van W.