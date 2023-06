De échte Bambi is niet voor kinderen. En nu weer te lezen in een frisse vertaling

Beeld Typex

Begin april werden vier reeën gesignaleerd op onze dagelijkse wandelroute in de Betuwe. Het waren vrouwtjesreeën – reegeiten – en ze stonden midden op de dag rustig te herkauwen in het open veld. Dagen achtereen liepen ze een beetje rond op diezelfde weide, nota bene langs een secundaire weg.

Een van onze buurmannen ging er in jagerstenue en met een verrekijker opgewonden op af. Toen hij ons tegenkwam, vertelde hij dat dit de grote rustperiode van de dieren was, in afwachting van de bronst midden in de zomer. Hij voegde eraan toe dat het bijzondere van reeën is dat ze nooit echt lang zwanger zijn, ook al zijn ze bevrucht. Het embryo nestelt zich pas maanden later in, legde hij uit, zodat de vrouwtjes tot diep in de winter hun beweeglijkheid behouden. De kalfjes worden dan in het vroege voorjaar geboren. ‘Vertraagde implantatie of diapauze heet dat.’

‘Klopt precies met het verhaal van Bambi’, onderbrak ik hem. ‘Hou op’, reageerde mijn wandelvriend, ‘dat is fictie!’ En hij wendde zich weer geboeid tot de alwetende jager. ‘Maar Bambi ís geen fictie!’, riep ik uit. ‘Bambi is een jagersverhaal. Uit het leven gegrepen.’ De heren haalden de schouders op over zoveel onbegrip en gingen verder met het uitwisselen van biologische gegevens. Heel jammer dat de vertaling van het oerboek over Bambi, de roman Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde, toen nog niet uit was. Want daar staat het toch echt allemaal in.

Bambi roept bij iedereen emoties op, ongeacht achtergrond of leeftijd. Ik hoor nog de stem van de gerenommeerde regisseur die in 2019 tijdens Zomergasten met een brok in zijn keel de dood van de moeder van Bambi in de Disneyfilm beschreef als een van de aangrijpendste scènes ooit. Het jonge hertje met zijn wijd uitstaande poten en zijn kinderlijke blik uit die film van 1942 zal nooit meer van ons netvlies verdwijnen. De kunstenaar Disney en zijn tekenaars hebben er voorgoed een voor iedereen herkenbaar en onuitwisbaar kinderpersonage van gemaakt. Ze veranderden het reebokje bovendien in een hertje. Bambi kreeg daardoor een staartje waarmee hij aantrekkelijk kon kwispelen.

Geen illustraties

Lang vóór de film was Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde een literaire tekst. Het verhaal is door Felix Salten (1869-1945) geschreven voor volwassenen, werd eerst gepubliceerd als feuilleton in een Weense krant en verscheen in 1923 als boek bij Ullstein Verlag in Berlijn. Feuilleton en boek bevatten geen plaatjes, zoals het een roman betaamt. Deze week verschijnt bij De Geus een herdruk van de stipte vertaling door Jet Quadekker: in een eigentijdse stijl, maar zonder dat de ietwat plechtige conversatietoon van het origineel verloren ging. En ook hier leidt geen illustratie ons af van de inhoud. Zelfs het omslag is grafisch.

Felix Salten, ca. 1940 Beeld ullstein bild / Getty

Want Bambi is dus geen kinderboek. Het betreft een serieuze filosofische tekst met een politieke boodschap waarin de maatschappelijke problemen uit het interbellum, kwesties van leven en dood, een rol spelen. Bambi is een parabel over de cyclus van de natuur. In de op jonge kinderen gerichte film uit 1942, waarin niet meer dan duizend woorden worden gesproken, is die natuur enorm gekuist, maar in het boek staan gruwelijke scènes zoals die van de aangeschoten vrouw van Bambi’s vriend haas, die haar achterpoten achter zich aan sleept. Het lijkt allemaal extra akelig doordat het gezien wordt door de ogen van een onschuldig reebokje.

Hoe kan het dat de blije film die wij allemaal kennen en de oertekst zo ver uit elkaar zijn komen te liggen? Dat heeft vooral met de politieke boodschap te maken.

De Oostenrijkse burgerij

De auteur van Bambi, Felix Salten, was een niet-praktiserende Jood, die eind 19de eeuw een veelgelezen chroniqueur van het leven van de Weense elite werd. Hij was bevriend met de toneelschrijver Arthur Schnitzler, auteur van Traumnovelle, die jarenlang zijn buurman was. En het zou kunnen dat journalist Salten hem wilde evenaren door zelf ook een meer literaire tekst te schrijven.

In Bambi komen alle tegenstellingen en frustraties van de Oostenrijkse burgerij in het interbellum terug. Bambi’s neef Gobo vertrouwt de jagers en wordt daardoor zelf neergeschoten en de wijze ‘Alte’, het edelhert, laat zijn zoon zien dat leiderschap eenzaamheid met zich meebrengt. Felix Salten situeerde dit alles in de ‘maatschappij’ van de Weense wouden. ‘Waarom’, vraagt Bambi in het begin van het boek, ‘moet de bunzing een muis doden? En moeten wij op een gegeven moment dan ook zelf doden?’

Wat bijna niemand weet, is dat Salten zelf een verwoed jager was. Hij jaagde niet, zoals de Weense adel doorgaans deed, om zo veel mogelijk dieren om te leggen, maar om de reeënpopulatie op peil te houden. De schrijver had een eigen ‘jacht’ in Stockerau, in de buurt van Wenen, waar hij, als hij de kans kreeg, hele dagen en nachten doorbracht om het leven van de dieren te bestuderen. Hij hoorde ze communiceren zonder woorden en raakte daardoor geïntrigeerd.

De Oostenrijkse dierenbescherming maakte Salten ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag zelfs erelid van de vereniging. Dat was in 1930. Drie jaar later begonnen de boekverbrandingen, waarbij Salten aanvankelijk de dans ontsprong. In 1939 vertrok hij toch naar Zwitserland. Daar stierf hij enkele jaren later. Berooid. De rechten voor Bambi had hij voor een habbekrats aan Amerika verkocht. Dat zou je zijn noodlot kunnen noemen.

Een nieuwe wereld

Bij Disney heeft het verhaal een heel ander uitgangspunt. Walt Disney situeerde het in 1942 bewust op een ander continent, in een nieuwe wereld: de wereld van na de oorlog. Maar de belangrijkste reden waarom de oer-Bambi het in populariteit aflegde tegen Disney’s hertje, is dat hij in de Disneystudio’s een fictief en aandoenlijk expressief uiterlijk heeft gekregen. Voor de Duitse edities van het boek tekende voormalig Kriegsmaler Hans Bertle vrij neutrale krabbels van levensechte dieren en hun omgeving. Die natuurgetrouwe zwart-witillustraties in de marge leveren een vreemde discrepantie op met de sprekende en denkende dieren in de tekst. Ze onderstrepen overigens wel het non-fictiegevoel.

Voor de Engelse vertaling, die in 1928 al bij Simon en Schuster in New York verscheen, was weliswaar de populaire illustrator Kurt Wiese ingehuurd (bekend van een serie prentenboeken over Freddy the Pig), maar ook hij kon met zijn los getekende zwart-witplaatjes niet met de film concurreren.

Disney kwam met iets totaal nieuws. Hij perfectioneerde met zijn team van tekenaars van over de hele wereld het nieuwe medium animatie. Met Bambi gaf hij bewust een afspiegeling van de gewenste Amerikaanse identiteit. Het bos symboliseert de geborgenheid van middle-class white America. De toekomst van na de oorlog. Dat is iets totaal anders dan het boek.

Misschien moeten we Bambi – de echte dan – vooral een gefictionaliseerde vorm van natuurlijke historie noemen. Maar ook dáárvan kun je een brok in je keel krijgen. Het wachten is op een adequaat geïllustreerde versie van het boek, die dat effect nog onderstreept.

Felix Salten: Bambi – Een leven in het bos. Uit het Duits vertaald door Jet Quadekker. De Geus; 200 pagina’s; € 15.