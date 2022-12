De dagboeken van Henry ‘Chips’ Channon werden lang te scabreus geacht. Nu gelukkig niet meer

Henry Channon Beeld Getty

Hij was een snob. Naar elke maatstaf, behalve die van hemzelf misschien. Maar Henry ‘Chips’ Channon (1897-1958) moet een bijzonder charmante snob zijn geweest. Anders zou hij er als upper middle class-Amerikaan nooit in zijn geslaagd om zich in de Britse aristocratie te nestelen. Na een verblijf in Parijs, waar hij als jeugdig diplomaat aansluiting had gevonden bij de plaatselijke beau monde, vestigde hij zich in 1920 in Engeland. Hij verwierf het Britse staatsburgerschap – waaraan hij het privilege ontleende om ongeremd te schamperen over zijn geboorteland – en trouwde (in 1933) met lady Honor Guinness, vermogende telg uit het gelijknamige brouwersgeslacht. Na een vreugdeloos huwelijk van twaalf jaar liet hij zich van haar scheiden.

De verdiensten van Channon – hij zat voor de Conservatieve Partij in het Lagerhuis en schreef enkele boeken die getuigden van een reactionaire gezindheid – zouden allang in de vergetelheid zijn geraakt als hij zijn mars door de Britse instituties niet nauwgezet in dagboeken had gedocumenteerd. Die dagboeken werden te scabreus geacht voor integrale publicatie zolang de mensen die erin figureren nog in leven waren. Maar dit bezwaar is met het vorderen der jaren vanzelf komen te vervallen.

Historicus en journalist Simon Heffer heeft de dagboeken – die duizenden bladzijden beslaan – verzameld, geordend en bewerkt (zonder daarmee afbreuk te doen aan de openhartigheid waarmee Channon de wereld van gisteren beschreef). Vorig jaar verschenen de eerste twee delen, waarin de jaren 1929 tot 1933 spijtig genoeg ontbreken. In september verscheen het 1.146 bladzijden tellende derde deel – over de jaren 1943-1957.

Hartewens

Daarmee is een hartewens van Channon (en van zijn zoon Paul) postuum in vervulling gegaan. De auteur wekt weliswaar twijfel aan zijn beoordelingsvermogen (met name over de appeasement-politiek van de door Channon vereerde Neville Chamberlain) en doet ongeremd verslag van zijn hedonistische levenswandel (waarbij hij vaker door mannen dan door vrouwen wordt vergezeld). De dagboeken zijn, met andere woorden, niet in alle opzichten vleiend voor hem.

Toch heeft Channon altijd hun publicatie nagestreefd. Misschien in navolging van een adagium van Oscar Wilde – wiens minnaar Alfred (‘Bosie’) Douglas eveneens tot de kennissenkring van Channon behoorde: ‘There’s only one thing worse than being talked about, and that is not being talked about.’ Maar misschien heeft Channon ook gewoon eerlijk willen zijn. Dat zou hem dan voor onuitstaanbaarheid behoeden.

Beeld Leonie Bos

De observaties en ontboezemingen van ‘Chips’ – de koosnaam is vermoedelijk een verbasterde verwijzing naar de schepen waarmee zijn vader, een reder, de Grote Meren bevoer – zijn hoe dan ook onderhoudend. In zijn weelderig gedecoreerde huis in het Londense stadsdeel Belgravia fêteerde hij gekroonde en onttroonde vorsten uit alle delen van Europa (de stervelingen in wier gezelschap hij het liefst verkeerde), hertogen, ministers, diplomaten en acteurs – mits die enigszins voldeden aan zijn standaard van mannelijk schoon.

Logés in zijn stadspaleis

Sommigen bood hij tijdens de Blitz – de Duitse luchtaanvallen op Londen – een slaapplaats aan in zijn stadspaleis. Zo was hij er in 1941 getuige van dat drie ministers uit het oorlogskabinet van Winston Churchill zich gelijktijdig aankleedden. Zijn relatie met meerdere mannen was innig genoeg om te weten dat ze ’s nachts snurkten. Met toneelschrijver Terence Rattigan en legerofficier Peter Coats ging hij relaties aan die door de Britse aristocratie nog net toelaatbaar werden geacht.

De Oranjes behoorden maar zelden tot de disgenoten van Channon, wiens sociale leven zich in tijden van oorlog en vrede hoofdzakelijk rondom eettafels in paleizen en illustere hotels afspeelde. Van koningin Wilhelmina wist hij te melden dat zij zich onder alle weersomstandigheden in bont hulde, en dat zij – tijdens haar Londense ballingschap – in de waan verkeerde dat de Luftwaffe het speciaal op haar had gemunt. Prins Bernhard duikt in de dagboeken van Channon geregeld op in gezelschap van maîtresses. De Nederlandse lezer zal er even weinig door geschokt zijn als Channon destijds.

Henry ‘Chips’ Channon: The Diaries. Bewerkt door Simon Heffer. Hutchinson; € 36,99 (deel 1, 1918-1938); € 35,19 (deel 2, 1938-1943); € 38,08 (deel 3, 1943-1957).