De CPNB Bestseller 60 van deze week: zomer!

Een ander teken dat de natuur danig in de war is door het onverwachte warme weer: het barbecueboek Smokey goodness 3 van Jord Althuizen, dat binnenkomt op 10. Nummer 3 is bigger en better, stoer en slow, burning hot, en bevat nieuwe flavours voor de Big Five op de bbq: beef, pork, chicken, fish en desserts. Als we Althuizen geloven mogen.



Komende week is de hittegolf voorbij en kunnen de zo enthousiast opgestelde barbecues de schuur weer in. Dan is het gewoon april zoals april ooit bedoeld was. En kan er hoogstens nog worden uitgekeken naar de zomer; met Onder de Italiaanse zon van Santa Montefiore (3), Zeezicht van Linda van Rijn (15) en De winter voorbij van Isabel Allende (22).