De CPNB Bestseller 60 van deze week: levensverhalen

Drie mannen uit een voorbije eeuw, twee dood, één nog in leven, hebben zich in de CPNB Bestseller 60 genesteld. Berend (Berry) Withuis ten eerste, (schaak)journalist, communist en vader van socioloog en schrijver Jolande Withuis. Zij besloot na haar succesvolle biografie over Juliana zijn levensverhaal te schrijven, dat een persoonlijker boek werd dan ze aanvankelijk van plan was: Raadselvader (op 8 in de lijst) is niet alleen de biografie van de flamboyante, aimabele schaker en tevens geharnaste, rechtlijnige rooie die Berry was, maar ook een boek over Jolandes eigen jeugd. Over hoe het was om op te groeien in een gezin waarin het individu er niet toe deed en de strijd des te meer, een gezin dat alles en iedereen met wantrouwen en vanuit een superioriteitsgevoel bekeek. En hoe het was om een vader te hebben die je meegaf dat je in een café altijd met je gezicht naar de uitgang moest gaan zitten, zodat ze je niet in de rug schieten.