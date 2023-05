De concurrentie kan wel thuisblijven: Anjet Daanje wint maandag de Librisprijs

De geschiedenis wordt zoals bekend geschreven door winnaars en dat is natuurlijk altijd zielig voor de verliezers, maar het is extra zielig voor verliezers die op grond van hun kwaliteiten ook heel goed een winnaar hadden kunnen zijn.

In 2020 overkwam het Manon Uphoff, die op de shortlist van de Libris Literatuurprijs stond met Vallen is als vliegen en de prijs niet kreeg omdat die naar Sander Kollaard ging. Dit jaar overkomt het Donald Niedekker, genomineerd met Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Echt een prachtig boek. Een ‘hallucinant mooie roman’ zelfs, volgens Geertjan de Vugt die er in de Volkskrant vijf sterren tegenaan smeet.

Maar Niedekker kan het schudden en dat ligt aan zijn beroerde timing. Alle jaren zouden goed zijn geweest om met deze roman te komen, behálve 2022. Een goed boek schrijven is één ding, je moet ook weten wanneer je het uitbrengt. En 2022 was het slechtst denkbare jaar, want toen verscheen Het lied van ooievaar en dromedaris, de tiende roman van Anjet Daanje. Het is met 40 duizend verkochte exemplaren inmiddels toe aan zijn negende druk, won eerder de Boekenbon Literatuurprijs en is zo geweldig goed dat het alle schrijvers in de omgeving ervan laat verbleken tot kleine krabbelaars.

Anjet Daanje Beeld Marieke Kijk in de Vegte

Net als vorige jaren maakte de organisatie van Libris zes leuke podcasts over de shortlist (naam: De Shortlist) waarin twee jonge lezers de genomineerde boeken doornemen en daarna met de auteur in gesprek gaan. In de aflevering over Daanje noemen ‘Eva’ en ‘Anne-Romee’ (hun achternamen worden niet vermeld, mogelijk zijn ze daar te jong voor) Het lied een meesterwerk en spreken ze de veronderstelling uit dat de schrijver ervan wel een genie moet zijn. Dat is ze ook, al heeft Daanje zelf dat nog altijd niet door. In de podcast zegt ze dat ze pas achteraf dacht dat haar boek ‘misschien best wel goed gelukt’ was.

Het is sympathiek van de vijf andere genomineerden – naast Donald Niedekker zijn dat Oek de Jong, Yves Petry, Peter Terrin en Peter Zantingh – als ze komende maandag naar Felix Meritis in Amsterdam komen, waar de Libris Literatuurprijs wordt uitgereikt, maar ze kunnen net zo goed lekker thuis in hun joggingbroek op de bank naar de nieuwe aflevering van Succession gaan kijken. Ze zijn kansloze edelfiguranten. Het is ondenkbaar dat de jury Het lied van ooievaar en dromedaris maandag niet tot winnaar van de Libris Literatuurprijs 2023 uitroept. En als dat ondenkbare toch gebeurt, dan hoeft niemand die prijs ooit nog serieus te nemen.