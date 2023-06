‘De bruiloft’ van Dorothy West zet je diep aan het denken over racisme, privilege en klasse ★★★★☆

Beeld Floor Rieder

Dorothy West publiceerde haar tweede roman op haar 88ste. Als jonge schrijver (ze begon als tiener) was zij een literaire exponent van de Harlem Renaissance, de opleving van de zwarte cultuur in de jaren twintig en dertig in New York. In 1948 verscheen haar debuutroman, The Living is Easy, over een zwarte familie die hogerop wil komen. Een half leven later, in 1995, volgde The Wedding. Het boek werd in de VS een bestseller en Oprah Winfrey maakte er een miniserie van (met Halle Berry in de hoofdrol).

Nu, bijna dertig jaar later, is het boek in het Nederlands vertaald als De bruiloft. Dat is laat, maar toch een goed moment. Het gesprek over racisme, privilege op basis van huidskleur en de rol van klasse is in Nederland pas de laatste jaren op gang gekomen. De bruiloft toont de lezer in een bescheiden aantal pagina’s hoeveel kleurschakeringen en ervaringen daarin nog te verkennen zijn.

Over de auteur

Alies Uilen is eindredacteur en boekenrecensent bij de Volkskrant.

De bruiloft uit de titel moet plaatsvinden in een zomers weekend in 1953, in ‘het Ovaal’, een vakantieoord voor welgestelde zwarte Amerikanen op het chique eiland Martha’s Vineyard. De bruid is Shelby Coles, dochter uit een rijke zwarte familie, maar zo lichtgetint dat ze voor wit kan doorgaan. Haar ouders zouden haar het liefst zien met een lichte, rijke jongeman, maar Shelby heeft gekozen voor een witte jazzmuzikant. Een jaar eerder is haar zus Liz al getrouwd, met een arts weliswaar, maar hij is donker en heeft geen rijke familie. Hun baby is donker, en daarmee drager van het verleden (hij is het evenbeeld van zijn zwarte voorvader ‘Preacher Coles’, geboren in slavernij) en de toekomst: een tijd waarin zwart er (hopelijk) mag zijn.

De enige die blij is met Shelby’s partnerkeuze is haar witte overgrootmoeder ‘Gram’, geboren aristocrate uit het zuiden. Voor Gram is een strikte scheiding tussen wit en zwart een van de ordenende principes van de wereld. Nu woont ze ‘tussen de afstammelingen van slaven (…) zonder een manier om haar botten op de Dag des Oordeels van de hunne te onderscheiden’.

Dorothy West Beeld imageselect

Lange, poëtische zinnen

West neemt de lezer mee terug in de ontstaansgeschiedenis van de familie, beginnend bij de afschaffing van de slavernij. Haar zinnen zijn vaak lang en poëtisch, maar boeten in de vertaling soms aan souplesse in. Knap is dat haar personages stuk voor stuk mensen zijn van vlees en bloed, geschetst in een alinea of een paar bladzijden. De witte slavenhouder van wie Shelby aan vaderskant afstamt, is een haast meelijwekkend type, geen eendimensionale schurk. De zwarte nakomelingen die zich een weg naar succes banen zijn geen superhelden. Ze leveren een strijd, en die laat sporen na, meestal in hun gezinsleven.

En dan is er nog meubelmaker Lute, die het verhaal meteen onder spanning zet. Hij viert ook vakantie in het Ovaal, maar is daar gezien zijn eenvoudige afkomst niet bepaald welkom. Hij heeft drie dochters bij drie witte vrouwen, met wie hij weinig zachtzinnig is omgesprongen. Nu heeft hij zijn zinnen gezet op Shelby, die hij nog voor haar huwelijk wil veroveren.

Verdwaald in een witte buurt

Fascinerend is het hoofdstuk waarin Shelby zich herinnert dat ze als klein meisje verdwaald raakte in een witte buurt. Het duurt een dag om haar te vinden, ook al is wijd en zijd bekend dat ze vermist is. Ze heeft volop mensen gesproken op haar dwaaltocht, maar nee, niemand heeft een zwart meisje gezien. Pas tegen de avond valt het kwartje. De Ovalieten verzuchten: ‘Wie hier lichtgekleurde kinderen heeft, zou er een kaartje aan moeten hangen. ‘Gelieve terug te brengen naar het zwarte ras.’’

Grams interactie met de witte agent die Shelby terugbrengt, is onthullend. Van een wit onderonsje is geen sprake. De agent snapt niet wat een witte vrouw met zuidelijk accent (‘alsof haar tong onder een dikke laag maisbrij met jus zat’) doet in het chique Ovaal, en Gram zelf ziet hem als ‘arm wit volk’, voor wie ze een ‘erfelijke, onverzettelijke minachting’ voelt en met wie ze nooit ook maar enige sociale omgang heeft gehad. ‘Ben ik zwart?’, vraagt Shelby die avond schoorvoetend aan haar overgrootmoeder.

In Shelby’s moeder wakkert het voorval de angst aan dat haar dochter ooit ‘van kant zal wisselen’. Het is haast een voorafschaduwing van Brit Bennetts prijswinnende roman De vervlogen helft, uit 2020, waarin de ene zus van een lichtgekleurde tweeling ervoor kiest voor wit door te gaan, en dus de banden met haar zwarte familie verbreekt.

Aan het eind keert De bruiloft terug naar het Ovaal, naar Shelby, haar ouders en naar Lute. Na alle omzwervingen door de tijd en door de Verenigde Staten voelt het slot wat gehaast en ook niet helemaal overtuigend. Het doet weinig af aan een roman die je diep aan het denken zet.

Dorothy West: De bruiloft. Uit het Engels vertaald door Anna Helmers-Dieleman. Cossee; 268 pagina’s; € 22,99.