De biograaf van muzikant Leon Russell heeft vooral zijn hoogtijdagen mooi belicht ★★★☆☆

Ineens was hij er, die supercoole verschijning. Achter zijn piano dirigeerde hij het circusorkest van hippiemuzikanten dat onder de naam Mad Dogs & Englishmen in het voorjaar van 1970 twee maanden lang door Amerika tourde en dat een jaar later de wereld rondging dankzij de bioscoopfilm die van de spetterende optredens was gemaakt. Ineens was hij er, die man met die lange grijze manen en dito baard, met die hoge tovenaarshoed op zijn hoofd en met die niemand-kan-mij-iets-maken-blik in zijn ogen. Ogen die dwars door je heen keken. Ogen die Joe Cocker, de officiële spil van de show, reduceerden tot een marionet. Ogen die alle aandacht naar zich toe trokken. De ogen van Leon Russell.

Mad Dogs & Englishmen was een idee van Russell. Hij kwam erop toen Joe Cocker helemaal geen trek had in de 48 steden omvattende tour door Amerika die zijn manager had geboekt. Waarom er niet een dolle boel van maken met een grote groep zangers en muzikanten? Daar had Cocker wel oren naar en dat heeft hij geweten. Na twee maanden lang de longen uit zijn lijf te hebben gezongen en alle drugs en drank te hebben ingenomen die hem werden aangeboden, viel hij in een diep gat.

Zo niet Russell. Die had de tijd van zijn leven. Hij maakte in korte tijd drie succesvolle solo-albums, bijgestaan door de allergrootsten, onder wie Eric Clapton, Ringo Starr en George Harrison. In 1971 vroeg Harrison aan Russell of hij mee wilde doen met The Concert for Bangladesh, twee spraakmakende benefietconcerten in Madison Square Garden die eveneens op film werden vastgelegd. En zo was Leon Russell andermaal wereldwijd in de bioscoop te zien. Dit was ook de periode waarin hij de nummers schreef die klassiekers zouden worden: Delta Lady (geïnspireerd op zangeres Rita Coolidge, met wie Russell een verhouding had) en A Song For You (onder meer gecoverd door Aretha Franklin, Ray Charles en Karen Carpenter).

Artistiek maar ook zakelijk leek Russell zijn zaakjes toen goed voor elkaar te hebben. Hij had een muziekuitgeverij en een platenlabel (Shelter Records) opgericht, dat onder meer Tom Petty ontdekte en de legendarische eerste albums van J.J. Cale uitbracht.

Overweldigende staat van dienst

Biograaf Bill Janovitz laat goed zien hoe Russell in het decennium vóór zijn doorbraak het klappen van de zweep had geleerd. Zo beknopt als hij schrijft over Russells jeugd en achtergrond, zo royaal pakt hij uit in de hoofdstukken over de jaren zestig, toen Russell in Los Angeles in de schaduw van de schijnwerpers een dik belegde boterham verdiende als sessiemuzikant, producer en arrangeur. Die ruime aandacht is meer dan terecht, want Russells staat van dienst is overweldigend. Zo werkte hij voor The Everly Brothers, The Beach Boys, The Byrds en Phil Spector (hij speelde op zowat al diens hits) maar ook voor Herb Alpert en Frank Sinatra, om maar een paar minder hippe namen te noemen. Met Russell kon je alle kanten op. Of zoals hij zelf zei: ‘They liked me because they didn’t have to write the piano parts out. They just wrote chord sheets and said, ‘Play classical’, ‘Play country’, ‘Play rock ’n’ roll.’’

Die veelzijdigheid heeft hem wellicht ook parten gespeeld. Zo moet hij nogal wat van zijn street credibility hebben verloren toen hij als Hank Wilson een aantal albums met covers van bekende countryliedjes maakte. Maar er zijn meer verklaringen voor het tanen van zijn succes na 1975. Eigen nummers schrijven kostte hem steeds meer moeite en zijn persoonlijkheid stond hem danig in de weg (Russell was bipolair en autistisch en had een koop- en eetverslaving).

Treurig verhaal

Er kwamen in de loop der jaren steeds minder mensen naar zijn optredens, maar hij moest blijven optreden vanwege zijn schulden en de hoge alimentaties die hij moest betalen. Dit treurige verhaal vertelt Janovitz voornamelijk in de woorden van de betrokkenen en dat werkt niet altijd even goed. Met name in de tweede helft van zijn boek laat hij hen te veel aan het woord en dat gaat ten koste van de zeggingskracht.

Een aantal jaren voor zijn dood in 2016 beleefde Russells carrière toch nog een opleving dankzij Elton John, die een album met hem maakte (The Union, 2010) en net zo lang lobbyde totdat Russell een plek kreeg in de Rock & Roll Hall of Fame. ‘He was everything I wanted to be as a pianist, vocalist, and writer’, aldus de Engelse zanger. Maar ook die supercoole uitstraling en die indringende blik waarmee Russell de wereld rond 1970 aankeek, moeten een diepe indruk op hem hebben gemaakt.

Bill Janovitz: Leon Russell – The Master of Space and Time’s Journey through Rock & Roll History. Hachette Books; 582 pagina’s; € 21,99.

