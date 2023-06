De Bijbel, die is pas ongeschikt voor tere kinderzieltjes

Deze week werd op een aantal scholen in de conservatieve Amerikaanse staat Utah de Bijbel verboden. Een ‘pornografisch, vulgair en gewelddadig’ boek, volgens een heerlijk recalcitrante ouder, die zo op triomfantelijke wijze een draai gaf aan de vreselijke wet waarmee boeken met ‘gevoelige inhoud’ van scholen verbannen kunnen worden. In de praktijk zijn dat vooral progressieve boeken, veelal over (homo)seksualiteit.

Op de zwarte lijst staan zoetsappige titels als Breathless, waarin een tienermeisje verliefd wordt op een ‘local trail guide with a passion for photograpy’, Forever (‘Katherine and Michael fell for each other. Will it last forever?’) en This One Summer, een graphic novel over Rose, die gevoelens krijgt voor haar vakantievriendin Windy. Niks waar we rooie oortjes van krijgen, maar kennelijk ongeschikt voor de tere kinderzieltjes waar de conservatieven zo mee begaan zijn. De Bijbel waar ze graag mee zwaaien is echter een heel ander verhaal.

De betreffende ouder voegde aan zijn/haar/hun klacht een acht pagina’s tellende lijst toe met bijbelse beschrijvingen van incest, pedofilie, verkrachting en meer. En inderdaad, in de Bijbel is seks vaak een nare, afgedwongen handeling die meer te maken heeft met macht dan met liefde. Amnon doet zich ziek voor en vergrijpt zich aan zijn zorgzame halfzus Tamar (Samuël 13). Batseba wordt tijdens haar bad begluurd door koning David, die haar vervolgens komt opeisen (Samuël 11). Ook Susanna’s bad wordt haar noodlottig; twee rechters dwingen haar tot seks (Daniël 13). Badderende bijbelse vrouwen, die vrágen er kennelijk om.

Mattia Preti (1613-1699): Christus en de overspelige vrouw. Rome, Galleria Spada. Beeld Getty

Als vrouwen niet verkracht worden, dan zijn ze manipulatieve verleidsters: Tamar verkleedt zich als hoer voor haar schoonvader Juda (Genesis 38), de vrouw van koning Potifar probeert Jozef te verleiden en als hij daar niet op ingaat, beschuldigt ze hem van verkrachting (Genesis 39), de dochters van Lot voeren hun vader dronken en gaan ‘bij hem liggen’, ‘opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden’ (Genesis 19).

Tja. Als je dan per se boeken wilt verbieden, moet je consequent zijn ook. Geen zomer met Rose en Windy, dan al helemaal geen Batseba en David. Jammer, toch, want zelfs in de Bijbel staat heus ook wel wat moois. Als het om seks gaat, is het Hooglied het vanzelfsprekende hoogtepunt. ‘Met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven’, ‘Uw lippen druipen van honingzeem, Mijn bruid, honing en melk zijn onder uw tong’, en, onbetwist de beste metafoor uit het woord Gods: ‘Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle.’

Die kalfjes. Die wil toch niemand missen?