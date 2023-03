De beste Boekenweekgeschenken volgens Onno Blom

Onno Blom Beeld Hilde Harshagen

Boekenweekgeschenken, die de boekverkoper jaarlijks aan zijn klanten cadeau doet bij aankoop van een bepaald bedrag en zolang de voorraad strekt, verschijnen al vanaf 1932. Tijdens de oorlog verschenen ze vier jaar niet. Elke door de CPNB uitverkoren schrijver is vrij in onderwerp en stijl – en hoeft zich dus niet te houden aan het Boekenweekthema. De enige eis: dat de tekst redelijkerwijs in 96 pagina’s kan worden afgedrukt. De maat blijkt geen sinecure. Een novelle zit tussen roman en kort verhaal in, tussen tafellaken en servet. Literair recensent Onno Blom selecteerde voor u de vijf beste Boekenweekgeschenken die zijn verschenen sinds 1932. U vindt ze op onze online-boekenpagina: volkskrant.nl/lezen.