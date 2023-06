De beroemde brieven van Abelard en Heloïse zijn nu prettig en modern vertaald

Parijs, begin 12de eeuw. Beroemde filosoof heeft verhouding met briljante studente, het nichtje van de man bij wie hij in huis woont. Zij wordt zwanger, elk van beiden verdwijnt in het klooster, hij wordt door tegenstanders gecastreerd. Later schrijven ze elkaar nog lange brieven in het Latijn. Dit is het beroemde, scandaleuze verhaal van Abelard en Heloïse.

Een volledige vertaling van hun briefwisseling was in het Nederlands al een tijd niet meer beschikbaar (de laatste vertaling dateerde van 1998). Goed dus dat er nu een nieuwe uitgave is, verzorgd door Ramon Selles. In Alleen maar woorden krijgen we het hele verhaal opnieuw te lezen. En zien we hoe de voormalige geliefden elkaar niet meer kunnen bereiken. Ook niet met woorden, al doen ze nog wel een poging daartoe. Vooral Abelard munt uit door ellenlange betogen vol theologische en andere geleerdheid. Wie zinderende liefdesbrieven of spectaculaire seksscènes verwacht, komt hier bedrogen uit.

Het boek opent met een interessante, essay-achtige inleiding, en de vertaling is prettig en modern van toon en stijl. Maar als lezer krijg je toch maar moeilijk grip op de bijzondere relatie van Abelard en Heloïse. Daar zijn hun teksten te weerbarstig voor. En de bijbelse praatjes over vrouwen, ook bij monde van Heloïse, zijn soms stuitend.

Alleen maar woorden – Brieven van Heloïse en Abelard. Uit het Latijn vertaald door Ramon Selles. Damon; 240 pagina’s; € 29,90.