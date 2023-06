‘De appels van Moskou’ is een veelbelovend debuut over een jeugd in de Sovjet-Unie

Kristina Gorcheva-Newberry weet waarover ze het heeft in haar debuutroman The Orchard, in het Nederlands vertaald als De appels van Moskou. De Russisch-Armeense schrijver van Engelstalige korte verhalen groeide op in de Sovjet-Unie en maakte de val van het IJzeren Gordijn zelf mee. De roman speelt zich af in Moskou en daarbuiten, in de datsja van de ouders van hoofdpersoon Anja. Het zijn de roerige jaren tachtig en de ene na de andere Sovjet-leider overlijdt.

Het is bijzonder knap hoe Gorcheva-Newberry de politieke achtergrond koppelt aan het coming-of-ageverhaal dat centraal staat in het eerste (betere) deel van het boek. De leventjes van tiener Anja, haar hartsvriendin Milka en hun vriendjes worden overtuigend geschetst – Milka’s relatie met haar moeder en stiefvader is schrijnend, de plagerig-ruziënde ouders van Anja zijn heerlijk koddig.

Het boek zit tjokvol verwijzingen naar De kersentuin van Tsjechov. Niet alleen zitten ze in de namen en handelingen van de personages, ook volgt het verhaal grotendeels dezelfde lijn. Kenners van Tsjechov zullen weten waar het slot op afstevent, waardoor het laatste deel aanvoelt als een uitgerekte epiloog.

Ook lijdt de roman aan enkele kinderziekten – zo zijn de seksscènes potsierlijk en loopt de beeldspraak soms spaak – maar al met al is De appels van Moskou veelbelovend: Gorcheva-Newberry is duidelijk klaar voor meer lange verhalen.

Kristina Gorcheva-Newberry: De appels van Moskou. Uit het Engels vertaald door Ariane Schluter. Nieuw Amsterdam; 304 pagina’s; € 24,99.