De Amsterdamse filantroop Piet van Eeghen had geen spannend leven, maar zijn biografie is razend interessant ★★★★★

Een biografie ontleent haar lezenswaardigheid niet per se aan de spannende levenswandel van de hoofdpersoon. Neem de Amsterdamse ondernemer en ‘kapitalistische filantroop’ Piet van Eeghen (1816-1889). Historica Laura van Hasselt (1974) heeft zich zeven jaar in zijn leven en werk verdiept, maar in de biografie die hieruit resulteerde, heeft ze hoegenaamd geen markante uitspraken of memorabele anekdotes kunnen optekenen. Van Eeghen heeft in vrede geleefd en heeft nooit het hoofd hoeven bieden aan grote tegenslagen – de dood van zijn vrouw (en volle nicht) Cato en drie van zijn twaalf kinderen uitgezonderd.

Toch is Geld, geloof en goede vrienden, de titel die ze Van Eeghens biografie heeft meegegeven, buitengewoon onderhoudend. Niet alleen voor inwoners van Amsterdam, de stad die hij in enkele decennia heeft helpen verheffen van een verfomfaaide provinciestad tot het sieraad van ‘de tweede Gouden Eeuw’, maar voor iedereen met enige belangstelling voor de eeuw van Van Eeghen.

Twee omstandigheden zijn bepalend geweest voor zijn levensloop: zijn wieg stond in een voornaam huis van een vermogende familie en hij behoorde tot de kleine maar invloedrijke kring van doopsgezinden, ‘de oudste, mildste en stilste brengers van de liberale, christelijke beschaving’. Van deze kenschets moet levenslang een vermaning op Van Eeghen zijn uitgegaan, want reeds op jonge leeftijd stelde hij zijn tijd en zijn geld (binnen de grenzen van het draaglijke) in dienst van de stad waarmee hij zich zo verbonden voelde. Dat de Amsterdammers daar ook baat bij hadden, was meegenomen. Maar dat was volgens Van Hasselt niet primair het oogmerk van Van Eeghen: hij wilde niet zozeer het volk maar zijn stad verheffen.

Het eerste ziekenhuis

Zo stichtte hij op 26-jarige leeftijd met andere notabelen de Vereeniging voor Ziekenverpleging, waaraan hij ruim een halve eeuw als bestuurder verbonden zou blijven. Deze VvZ stelde zich ten doel de ziekenzorg in Amsterdam – dat in de 19de eeuw nog geregeld door cholera, tuberculose en roodvonk werd bezocht – structureel te verbeteren. Daartoe werden wijkverpleegkundigen opgeleid en werd (aan de Prinsengracht) het eerste ziekenhuis van Amsterdam gebouwd. De stad kende weliswaar enkele ‘gasthuizen’, maar die fungeerden als ‘verlengstuk van de armenzorg’. En die zorg was, gezien de hoge mortaliteit, ontoereikend.

Het Prinsengrachtziekenhuis was in die zin een ‘democratisch’ instituut, dat elke Amsterdammer – ongeacht zijn positie binnen de sociale pikorde – er kon worden verpleegd. Met dien verstande dat patiënten er naar draagkracht werden geclassificeerd. Tegen betaling van 4 gulden per etmaal konden patiënten eerste klasse er over een eigen kamer beschikken – waar zij desgewenst door een privéarts en een dienstbode konden worden verzorgd. En toch markeerde het Prinsengrachtziekenhuis onmiskenbaar sociale vooruitgang.

Met het paternalisme waarmee goede bedoelingen in de 19de eeuw nu eenmaal gepaard gingen, zette Van Eeghen zich in voor de ‘opbeuring’ van ‘gevallen vrouwen’ – prostituees – bij wie ‘het aangeboren schaamtegevoel’ onvoldoende tot ontwikkeling was gekomen. Met de stichting van een ‘zeemanshuis’ moesten zeelieden van een gang naar de rosse buurten worden weerhouden. Het ontluikende besef dat de krottenwijken aan de randen van de stad – ‘vuistslagen in ’t gezicht der beschaving’, aldus Multatuli – de volksgezondheid en de sociale vrede ondermijnden, leidde tot de oprichting van particuliere woningbouwverenigingen en de bouw van enkele ‘arbeiderspaleizen’ (naar toenmalige maatstaven). De vraag, waarop Van Hasselt zo gauw geen antwoord heeft, is of deze particuliere initiatieven de overheid hebben aangespoord om zich over de volkshuisvesting te ontfermen, of haar juist hebben gesterkt in haar traditionele afzijdigheid.

Geld lospeuteren

Die vraag is ook van toepassing op andere initiatieven die tot op de dag van heden herinneren aan Van Eeghen en zijn onovertroffen vaardigheid om geld voor de stadsverheffing los te peuteren bij vermogende relaties en – uiteindelijk – de Rijksoverheid en het staatshoofd zelf: het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum (al was Van Eeghen hiervan niet de initiator) en – last but not least – het Vondelpark.

Het verhaal dat Van Hasselt vertelt over de moeizame totstandkoming van deze stadsiconen is veelomvattender dan hun ontstaansgeschiedenis zelf. Het illustreert de veranderende taakopvatting van de lokale en Rijksoverheid, de mores binnen de Amsterdamse bestuurselite, de mentaliteitsverandering die zich in de 19de eeuw voltrok, en er komen aardige terzijdes in aan de orde. Zoals de plausibele vaststelling dat Amsterdam lange tijd geen parktraditie had omdat het – anders dan de hoofdsteden in de ons omringende landen – nooit een hofstad is geweest, en dus ook geen wandel- en jachtgronden aan een vorstelijk verleden heeft overgehouden. Zo beschouwd is Van Eeghen de aangever in een boek dat over veel meer gaat dan een Amsterdamse weldoener alleen.

Laura van Hasselt: Geld, geloof en goede vrienden – Piet van Eeghen en de metamorfose van Amsterdam 1816-1889. Balans; 303 pagina’s; € 27,50.