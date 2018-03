De Amerikaans-Jemenitische Mokhtar Alkhanshali haalt koffie uit een land in oorlog

Mokhtar Alkhanshali laat een foto zien op zijn telefoon, het is de foto die hij zijn 'getaway selfie' noemt: azuurblauwe zee, een schipper in een hemdje, Alkhanshali lachend. Wie de achtergrond niet kent, ziet een vakantiekiekje. Maar in werkelijkheid is Alkhanshali in april 2015 in het door burgeroorlog verscheurde Jemen aan de dood ontsnapt, en ontvlucht hij het land door in dit gammele bootje met één motor de Rode Zee naar Djibouti over te steken.