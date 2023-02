‘De adel en de nazi’s’ dist bekende feiten opnieuw op, met veel pretentieuze terzijdes ★★☆☆☆

Beeld Claudie de Cleen

In grote lijnen is het verhaal al enige decennia bekend: de voormalige Duitse keizer Wilhelm II, enkele van diens nazaten en zijn (tweede) echtgenote Hermine maakten in de jaren dertig gemene zaak met de nazi’s in de hoop daarmee de voorwaarden te scheppen voor het herstel van de monarchie in Duitsland. Soms, zoals in het geval van de gewezen keizer, kwam de toenadering aarzelend en met tegenzin tot stand. Voor de Duitse (hoog)adel was het ‘SA-plebs’ tenslotte geen natuurlijke bondgenoot.

Andere leden van de familie Hohenzollern, zoals ‘keizerin’ Hermine en kroonprins Wilhelm, waren minder terughoudend. Zolang zij althans enig heil verwachtten van een ‘mesalliance’ met de bruinhemden. Toen Hitler hen omstreeks 1934 had beroofd van de illusie dat hij voor zichzelf slechts de rol zag weggelegd van stadhouder voor Wilhelm senior of junior, trokken zij zich teleurgesteld en verbitterd terug in de beslotenheid van de eigen kring. In afwachting van betere tijden – die vanuit monarchistisch oogpunt nooit zouden aanbreken.

Prins Louis Ferdinand, de op een na oudste zoon van kroonprins Wilhelm, maakte na de oorlog nog goede sier met de contacten die hij tijdens de oorlog zou hebben onderhouden met conservatieve Hitler-opponenten en bood zich aan als constitutioneel staatshoofd van het democratische Duitsland – zodra zijn landgenoten daar de tijd rijp voor achtten. Maar ook hij moest vaststellen dat de Hohenzollern zichzelf in de loop der jaren te veel hadden gediscrediteerd om het monarchisme tot leven te kunnen wekken. Een halve eeuw na haar formele afschaffing was de monarchie in Duitsland ook mentaal een afgesloten hoofdstuk.

Mediastormpje

Toch voorzag de historicus Stephan Malinowski vorig jaar in een zekere behoefte met een boek waarin hij nog eens uit de doeken deed hoe fout de Hohenzollern wel niet zijn geweest: De adel en de nazi’s, nu in Nederlandse vertaling verschenen. En dat hangt weer samen met een mediastormpje dat prins Georg Friedrich – de huidige chef van het huis Hohenzollern – zelf heeft ontketend met zijn eis tot restitutie van roerende en onroerende goederen die door de vroegere DDR zijn geconfisqueerd.

In het herenigde Duitsland wordt zo’n eis alleen ingewilligd als de betrokken familie kan aantonen dat ze in het verleden geen ‘aanzienlijke steun’ heeft verleend aan de nazi’s. Inmiddels zijn meerdere onderzoeksrapporten verschenen waaruit (ten overvloede) blijkt dat de voormalige keizerlijke familie – in elk geval tot de eerste jaren van het Derde Rijk – bestond uit ‘halfslachtige pleitbezorgers en enthousiaste aanhangers’, zoals de Britse historicus Ian Kershaw hun houding tegenover de nazi’s omschreef.

Een van die onderzoeksrapporten is vervaardigd door Malinowski, in opdracht van de Duitse deelstaat Brandenburg. En in zijn boek De adel en de nazi’s worden de bekende feiten opnieuw opgedist, gelardeerd met talrijke ‘narratieven’ (de auteur is dol op dat woord). Afgezien van zijn dikte (ruim 600 pagina’s) heeft het boek meer weg van een pamflet dan van een wetenschappelijke studie.

Selectief gebruik van bronnen

Malinowski is uiterst selectief in het gebruik van zijn bronnen. Zo refereert hij meermaals aan de twee bezoeken die Hermann Göring vóór de machtsovername van de nazi’s aan de ex-keizer bracht, maar vermeldt hij niet dat Wilhelm zich na deze kennismaking van de nazi’s afwendde. Aan antisemitische uitspraken van Wilhelm hecht hij meer betekenis dan aan diens verontwaardiging over de ‘Kristallnacht’ (de pogroms in nazi-Duitsland van 9 november 1938). Contacten van de kroonprins met volstrekt onbetekenende figuren uit de rechts-radicale marges van de Weimarrepubliek worden breed uitgemeten. Meer in het algemeen krijgt de toenadering tussen de Hohenzollern en de nazi’s in de vroege jaren dertig beduidend meer aandacht dan de onderlinge verwijdering die zich later aftekende.

Malinowski bedient zich van raadselachtige analogieën en pretentieuze terzijdes waarmee hij, zo lijkt het, vooral wil laten zien dat hij niet van de straat is. Hij kan het niet laten om dode vorsten met badinerende kenschetsen nog dieper het graf in te trappen. Wat hebben zij je áángedaan, vraag je je als lezer na een paar honderd bladzijden werktuigelijk af. En Malinowski wekt twijfel aan zijn wetenschappelijke integriteit als hij de monarchisten Johannes Popitz en Carl Goerdeler – beiden opgehangen vanwege hun aandeel in de mislukte aanslag op Hitler van 20 juli 1944 – terloops bij ‘de antisemitische marge van het conservatieve verzet’ schaart.

Het boek ademt het soort rancune dat in de vroegere DDR gedijt. Des te meer verbazing wekt het dat Beatrice de Graaf en de Australische ster-historicus Christopher Clark (Clarke, met een e, volgens de flaptekst) hebben gemeend het warm te moeten aanbevelen.

Stephan Malinowski: De adel en de nazi’s – De collaboratie van de Duitse keizerlijke familie. Uit het Duits vertaald door Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst. Nieuw Amsterdam; 624 pagina’s; € 42,99.