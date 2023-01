De aanpak van kinderboekenauteur Evelien De Vlieger is simpelweg briljant

Ook kinderboeken waarin schijnbaar niets gebeurt, kunnen de blik verruimen.

Het mooiste wat een boek kan doen, is het perspectief van de lezer op een onverwachte manier veranderen. Wat is er op dat vlak voor kinderen, in de maand waarin de meeste mensen de hoop op verandering in hun gedrag alweer aan het opgeven zijn?

Nieuwe inzichten zijn natuurlijk het vaakst te vinden in boeken over moeilijke onderwerpen. Zoals het fijn vormgegeven Kunstmatige intelligentie is niet eng (Querido; € 17,99; 10+) van filosoof Bas Haring, met illustraties van kunstenaar Maus Bullhorst. Haring legt elegant en toegankelijk uit hoe een computer werkt en stort zich daarna op vragen als: heeft een zelfrijdende auto die iemand doodrijdt schuld? Kan een computer leren en uiteindelijk zelfs beter denken dan mensen?

Beeld Querido

De oplossing blijkt al even filosofisch als het probleem. Zoals de onder nerds beroemde Nederlandse computerdeskundige Edsger Dijkstra het ooit prachtig zei: ‘De vraag of een computer kan denken is net zo interessant als de vraag of een duikboot kan zwemmen.’

Hoe geestverruimend dat antwoord ook is, levensveranderend zijn de inzichten van Haring niet. Veel spannender wordt het als een schrijver er op een ongebruikelijke manier in slaagt het perspectief van een ander in te nemen. Joukje Akveld doet dat in Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen (Lannoo; € 29,99; 10+) met indringende, paginavullende illustraties van Djenné Fila.

Beeld Lannoo

Het lijvige boek is deels informatief, deels verhalend. In het non-fictiegedeelte laat Akveld zien hoe eindeloos veel rollen dieren innemen voor de mens: bijvoorbeeld als voedsel, als fabriekje, als diplomaat, als boodschapper of als wereldster. In het verzonnen gedeelte kijkt de lezer naar de mens door de ogen van diezelfde dieren.

Vaak is dat een geestige en verrassende, soms een bijna hallucinante ervaring. Zoals in het verhaal van de leeuw van het Colosseum, die er zo naar verlangt weer te mogen jagen en mensen raar vindt smaken. Of de zebravis in het aquarium van een wetenschapper, die zich bespied voelt. Of het Javaanse schubdier op een Chinese voedselmarkt, dat vermoedt dat een vleermuis op zijn kop heeft gepoept. Wie in deze spiegel heeft gekeken, ziet niet meer dezelfde wereld.

Eenvoudig briljant is de aanpak van de Vlaamse Evelien De Vlieger in Toen Raaf linksaf sloeg (Querido; € 15,99; 10+), geïllustreerd door Karst-Janneke Rogaar. Het verhaal gaat over Raaf, die na een rotdag besluit om op weg naar huis linksaf te slaan in plaats van rechtsaf en dientengevolge van de ene onverwachte ontmoeting in de andere rolt.

Beeld Querido

Raaf is het enige kind van een fantasierijke postbode en een dichterlijke reclameschrijver. Op school kan hij maar moeilijk meekomen. Klasgenoot Bennie legt knopen in de mouwen van zijn jas en schrijft ‘DIKE LOEZER’ op de kaas tussen zijn brood. Zijn moeder is soms dagen niet thuis en Raaf vreest dat zijn ouders gaan scheiden.

Toch is het geen somber boek, integendeel. Raaf verdwaalt en ontmoet die nacht onder meer de bewaker van een roltrapwinkel, een punkrocker die op de bus staat te wachten, een pizzabezorger en een oudere dame met een papegaai. Zonder dat het ergens benoemd wordt, lijkt zijn leven de volgende dag volkomen veranderd. Zijn moeder is weer thuis en Raaf weet zonder enig bewijs dat zijn pestkop hem voortaan met rust zal laten.

Dat een boek waarin eigenlijk niets gebeurt zo hoopgevend kan zijn. Toen Raaf linksaf sloeg is, en dat heb ik nog vrijwel nooit meegemaakt, een verhaal voor kinderen met een zekere onthechting, dat zachtjes overtuigt van wat onmogelijk lijkt: alleen zijn en toch verbonden, kwetsbaar en toch onbevreesd. Een louterend boek, dat zich nauwelijks laat samenvatten. Je kunt het hoogstens zelf gaan ervaren.