Dave Eggers neemt een risico met het dierenverhaal ‘De ogen en het onmogelijke’

Een ijdele meeuw die gevaarlijkheidsrecords probeert te breken, een onhandige pelikaan, een eekhoorn met één oog en een altijd chagrijnige maar vingervlugge wasbeer: het zijn enkele van de vrienden van de in het wild levende hond Johannes. Samen bewaken ze het natuurlijke evenwicht in het park, onder leiding van drie wijze bizons.

De Amerikaan Dave Eggers ambieert met zijn tweede in Nederland verschijnende jeugdboek De ogen en het onmogelijke (Leopold; € 23,99; 10+) veel meer dan met Tunnels (Moon, 2018), dat weinig om het lijf had. Bijzonder alleen al zijn het omslag en de collages op basis van klassieke landschapsschilderijen, gemaakt door zijn vaste illustrator Shawn Harris. Wat ook helpt, is de geestige Nederlandse vertaling van Maria Postema.

Met dit filosofische en spannende dierenverhaal neemt de bestsellerschrijver een risico. Dierenverhalen kunnen veel diepgang en betekenis hebben, maar worden vaak niet serieus genomen en gezien als iets dat alleen maar voor kinderen kan zijn.

Ten onrechte, maar de bekendste voorbeelden spreken voor zichzelf: Bambi (1923) door de Oostenrijker Felix Salten en Waterschapsheuvel (1972) van de Brit Richard Adams werden allebei, hoewel ze over het grimmige natuurleven gaan, tot mierzoete tekenfilms gereduceerd. Toen Salten de opdracht kreeg om zijn boek wat minder gewelddadig en bronstig te maken, moest hij voor de zoveelste keer uitleggen dat het helemaal niet voor kinderen bedoeld was.

Het vraagt namelijk nogal wat van de schrijver én de lezer om zich te verplaatsen in het perspectief van een dier. De menselijke buitenstaander begrijpt dingen die de hoofdpersoon niet overziet. Een intrigerend gegeven, waar Eggers graag mee speelt.

Johannes is ervan overtuigd dat hij rent met de snelheid van het licht en dat is dus ook zo. Mensen zijn juist heel langzaam. Wat wij registreren als uren of dagen, ervaart hij als weken en soms zelfs honderden jaren. Los van de vraag of het echt zo ís, werkt het een zekere desoriëntatie in de hand en daarmee een boeiende inkijk in de kop van een hond.

Tegelijkertijd is het Disney-gevoel nooit ver weg. Johannes wordt gevangengenomen door zwervers, redt heldhaftig een kind uit de sloot, ontdekt de waarheid over zijn herkomst en onderneemt aan het eind samen met zijn vrienden en een kudde geiten een doldwaze reddingspoging, om de bizons een ander onderkomen te geven. Eggers mag zoals gewoonlijk graag een beetje overdrijven; onderhoudend is het wél.

Gruwelijk en genuanceerd

De Vlaamse schrijver Marita de Sterck vindt een natuurlijker evenwicht in haar jongerenroman Harde hand (Querido; 17,99; € 14+). Ze portretteert een angstige, getraumatiseerde asielhond door de ogen van twee totaal verschillende bazen. Turbo moet eigenlijk afgemaakt worden, maar dierenliefhebber Mira vindt dat hij een laatste kans verdient.

Net zoals de jonge twintiger zelf, na het mislukken van haar relatie en het voortijdig afbreken van haar studie. De oorspronkelijke eigenaar Stan, een beroepsjager die het met regels niet zo nauw neemt, heeft Turbo eerder juist achtergelaten in het bos, vastgebonden aan een boom als lokmiddel voor zijn droomprooi: een wolvin. Nu vertrouwt Turbo niemand meer. Behalve Mira.

De Sterck deed grondige research naar illegale hondenfok- en jachtpraktijken en dat levert een gruwelijk en toch genuanceerd, waarheidsgetrouw verslag op van wat mensen dieren aan kunnen doen, maar ook van hoe ze elkaar kunnen helpen.

Het spannende contrast tussen de getroebleerde adolescent Mira en de agressieve hoogbejaarde Stan houdt ze knap het hele boek vast. Ook al wordt er helemaal niet door de ogen van Turbo gekeken, toch staat hij aan het einde van het boek tegenover de lezer als een volwaardig personage. Harde hand is, wat mij betreft, het beste boek dat Marita de Sterck tot nu toe schreef.