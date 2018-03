Dagboekfragment: Wie geen graf kan betalen, verdwijnt in de knekelput

Malaga, 7 maart 1949

Ik heb de indruk dat het aantal bedelaars in Malaga vergeleken met vroeger minimaal is verviervoudigd. Je kunt niet in een café zitten of binnen tien minuten komt er een verwaarloosd joch op handen en voeten binnen (opdat de kelners hem niet zien), om naar peuken te zoeken. En dan zijn er nog de arm- en beenlozen, de zieke moeders met zieke kinderen en het peloton schoenpoetsers en loterijverkopers.



Die strijd om het bestaan, pal onder je neus, is akelig om te zien, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook iets opwekkends van uitgaat. Je voelt de rauwe hunkering en behoefte. We voelen ons hier ver weg van het slome, slakachtige leven in Bournemouth en Torquay.