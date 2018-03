Dagboekfragment: Vloekend schrijft György Konrád zijn tekst over persvrijheid

Boedapest, 14 maart 1991

Op 14 maart gingen we naar Boedapest, met de auto, de twee jongens vielen onderweg in slaap. In Hegymagas had ik gedurende de voorgaande week mijn rede geschreven, kreunend en steunend, om niet te zeggen vloekend. Het woord te richten tot een mensenmassa is namelijk heel wat anders dan het toespreken van een eenzame lezer.



In Boedapest bleef ik 's nachts in het souterrain om de tekst in te korten. Daarna legde ik hem aan Jutka voor. 'Te lang', was het enige dat ze zei. Met andere woorden: slecht.



Tot drie uur in de ochtend was ik bezig met het indikken van mijn tekst, hij moest over persvrijheid gaan, want de regering is, naar het schijnt, van plan om beslag te leggen op de televisie, de radio en de bladen, zodat alleen nog haar eigen geluid te horen zal zijn.