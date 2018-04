Dagboekfragment: Herman Brood meets Desi Bouterse

Amsterdam, 6 april 1998

'Ik (Herman Brood, red.) heb in Suriname de rumfabrieken bezocht. Superschone ketels. Ooit hebben de werknemers van die plantage hun Nederlandse directeur opgehangen, uit onvrede over de arbeidscondities. Ik heb een reclameschilderij voor ze gemaakt. Zie je een man die een baby de fles geeft. Flesje rum. Met de slogan: 'Begin er jong mee.'



'Ik ging erheen om te exposeren, in het beste restaurant van de stad. Zo zat ik in een radioshow van een man wiens vader is omgekomen bij de decembermoorden. Nou, 'omgekomen'... om zeep geholpen. Hij heeft elke dag één uur uitzending en het is zijn missie wraak te nemen voor zijn vader. Hij was anti-Bouterse, zwak uitgedrukt.