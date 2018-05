Dagboekfragment: de lente in Wenen is afgeschaft

Wenen, 2 mei 1853

Gisteren de eerste mei. De voormalige eerste mei bloeit niet meer! De natuur zelf schijnt deze bijzondere kalenderdag niet meer belangrijk te vinden. Want wat we in de treurige oktober- en novembermaanden aan warmte gewonnen hebben, moeten we in mei aan zon en bloesems missen! Het was steenkoud 's ochtends vroeg. De bomen stonden er als bezems bij.



Geen muziek, geen ontbijtpartijtjes in het Prater. 's Middags in plaats van de luisterrijke flaneurs een eindeloze rij taxi's, koetsjes, coupés en andere met een enkel paard bespannen rijtuigen, met kleumende huisvrouwen en hun verkouden kroost erin.