Dagboekfragment: Charles Darwin beleeft een aardbeving

De grond onder me schudde. Het was iets als de deining van een schip op een kleine kruisstroom, of als wat men voelt als men over dun ijs schaatst, dat doorbuigt onder het gewicht van het lichaam.



Kapitein FitzRoy en de officieren waren tijdens de aardbeving in de stad, en daar was het erger, want hoewel de huizen - die van hout zijn - niet omvielen, werden ze zo hevig geschud dat de planken kraakten en rammelden.



De mensen renden in paniek naar buiten. Ik ben ervan overtuigd dat door deze bijverschijnselen die afschuw van aardbevingen ontstaat bij allen die de gevolgen hebben gezien en ervaren. Binnen het woud was het een hoogst interessant, maar geenszins schrikwekkend verschijnsel.