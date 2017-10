Da Vinci-biografie is bron van verbazing en bewondering

Charmant en alleraardigst

Voor Leonardo, een charmante en alleraardigste kerel, als we Isaacson en zijn bronnen mogen geloven, vormden kunst en wetenschap geen gescheiden werelden. In de Mona Lisa vind je zijn anatomische onderzoekingen terug, onder meer naar de spieren die de lippen bewegen en voor een glimlach zorgen. In Het laatste avondmaal maakt hij gebruik van wat hij te weten is gekomen over perspectief, over licht en de wetten van de optica. Omdat zijn zoektocht nooit was voltooid, achtte Leonardo ook zijn kunstwerken nooit voltooid. Daarom had hij grote moeite om afstand te doen van de Mona Lisa, die hij de laatste vijftien jaar van zijn leven met zich meesleepte en waaraan hij bleef werken. Afstand betekende het einde van het proces, en Leonardo's perfectionisme stond hem geen eind van het proces toe, alles kon altijd beter.



Er staan geen nieuwe dingen in de biografie, maar dat kon ook niet. Voor wie geen Leonardo-kenner is, vormt het boek niettemin een bron van verbazing en bewondering. Over hoe de onwettige zoon van een notaris uit Vinci, met een tamelijk gebrekkige opleiding, toch kon uitgroeien tot een wetenschappelijk en creatief genie. Hoe zijn geaardheid - Leonardo was net als zijn tijdgenoot Michelangelo homoseksueel - noch zijn ongedurige en opstandige karakter hem in de weg stonden. Hoe hij zijn hele leven anders durfde te denken - to think different, ver voor Jobs dat de slogan van Apple maakte.