Cynici zullen smullen van dit Deense verhaal over een dichter die de wereld redt ★★★☆☆

Kaspar Colling Nielsen. Beeld Thomas Howalt Andersen

Wat voor nut heeft kunst? Zo’n vraag zal nooit over voetbal of wielrennen worden gesteld, maar de cultuur moet haar bestaansrecht altijd verdedigen. Dat kwam het duidelijkst naar voren tijdens de coronacrisis, toen de culturele sector onder aan de prioriteitenlijst van de regering bungelde. De uitspraak van Hugo de Jonge dat je net zo goed een dvd kon opzetten in plaats van het theater bezoeken, echode nog lang na in het maatschappelijke debat.

De Deense schrijver Kaspar Colling Nielsen hekelt de denigrerende omgang met cultuur in zijn nieuwste boek De verlosser uit Hvidovre. Het is een absurdistisch boek, waarin een 48-jarige dichter uitgroeit tot de belangrijkste mens uit de wereldgeschiedenis. Deze verlosser van de mensheid, Allan Thornbum, woont in een kelderverdieping in de Deense gemeente Hvidovre, nabij Kopenhagen, met zijn kat Felix. Na enkele tegenvallende recensies heeft hij het bijltje erbij neergegooid. Hij slijt zijn dagen als verkeersteller en met het becommentariëren van gedichten van anderen. Een aanbod van de Deense bank om in ruil voor poëzie een peperduur pand te gaan bewonen, slaat hij af.

Zijn leven krijgt echter een nieuwe wending wanneer de minister-president hem bezoekt. Denemarken wordt met de allerergste crisis ooit geconfronteerd: een muterend virus heeft de samenleving lamgelegd, de economie dreigt om te vallen en de Vesuvius is net uitgebarsten. Er is maar een oplossing: Allan moet een gedicht schrijven en de wereld redden. Maar hoeveel geld hem ook wordt aangeboden, hij weigert om op bestelling poëzie te leveren.

Een tweede Jezus

Na een wat stroeve start komt het verhaal goed op gang. De ene na de andere staatscommissie wordt opgericht om Allan aan het dichten te krijgen. Er breekt zelfs een volksopstand uit van ontevreden burgers die vinden dat alleen Allan een einde aan de crisis kan maken. Uiteindelijk zwicht hij onder de grote druk en schrijft hij een versje over een boom, dat zes sterren krijgt in de kwaliteitskrant Berlingske Tidende. Het gedicht heeft onmiddellijk een gunstig effect op de pandemie, want de besmettingscijfers dalen drastisch.

Allan blijkt ook over geneeskrachtige gaven te beschikken, waardoor mensen hem massaal gaan opzoeken. Daardoor loopt het aantal besmettingen weer snel op, waarmee hij ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Allan ontpopt zich tot een tweede Jezus, die de massa ontvlucht in een grotwoning, en volgelingen en haters kweekt. Als het idee postvat dat Allans dood de pandemie ten einde zal brengen, is hij zijn leven niet zeker meer. Zijn sterven zal nu totale verlossing voor de mensheid moeten brengen.

De satire van Colling Nielsen boort zo een tweede thema aan: wat begint als een komische uitvergroting van de pandemiebestrijding zet zich voort als genadeloze religiekritiek. De volksmassa laat zich verblinden door een zogenaamde verlosser, maar neemt zijn toevlucht tot geweld als de belofte niet wordt ingelost.

Gebreken van de samenleving

Door een dichter tot de belangrijkste persoon ter wereld te verheffen, steekt Colling Nielsen de draak met de denigrerende wijze waarop kunstenaars doorgaans in de samenleving worden behandeld. Allan Thornbum krijgt op zeker moment zelfs een belastingaanslag met zes nullen, vooruitlopend op de inkomsten die hij met zijn gedicht over de boom zal verkrijgen. Tegelijkertijd is hij een wandelend cliché: de maatschappelijk onaangepaste kunstenaar die op een houtje moet bijten. Het moge duidelijk zijn dat Colling Nielsen – zelf ook 48 jaar en in 2010 winnaar van de door de Deense bank ingestelde debutantenprijs ‒ het belang van het schrijverschap niet overschat.

Tegen het einde overspeelt de auteur helaas zijn hand door er nog een ‘Boek der Vooroordelen’ aan toe te voegen dat door een ander personage is geschreven. Het is niet duidelijk wat het verband is met de rest van het verhaal. Deze opeenstapeling van clichés over bevolkingsgroepen is bovendien zo flauw dat de satire aan kracht inboet.

Er valt gelukkig genoeg te lachen om de rest van de roman, mits je daarvoor in de juiste stemming bent. Wie zich ook geërgerd heeft aan de bejegening van de culturele sector tijdens de coronacrisis, zal smullen van het cynisme van Colling Nielsen. Nee, een dichter kan de wereld niet redden. Maar een schrijver kan door middel van fictie wel genadeloos de gebreken van een samenleving blootleggen.