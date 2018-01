Cultuurblog - NPO 1 wint slag om oudejaarskijker ruimschoots: 2,6 miljoen voor Youp

Recordaantal bezoekers Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum lijkt het Rijksmuseum te hebben ingehaald Zo'n 2.260.000 mensen hebben het Van Gogh Museum bezocht in 2017. © ANP

Al jaren is het Museumplein in Amsterdam het museummekka van Nederland. En strijden het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum er om de gunst van de kunstminnende bezoekers. Daarbij was de pikorde op het plein tot nu toe altijd duidelijk. Het Rijksmuseum was de grote en machtige buurman. Zeker nadat het museum na jaren sluiting vanwege de grondige verbouwing in 2013 weer de deuren opende.



Maar vorig jaar begon zich al een wisseling van de wacht aan te kondigen. Het effect van de heropening van het Rijksmuseum ebde langzaam weg en de bezoekcijfers toonden voor het tweede jaar op rij een dalende trend aan. Het Van Gogh Museum daarentegen zag meer en meer bezoekers komen. Nu lijkt het Van Gogh Museum alsnog het Rijksmuseum te hebben ingehaald als populairste kunstinstelling.



Het Van Gogh Museum maakte woensdag bekend 2017 af te sluiten met een nieuw record. Zo’n 2.260.000 mensen hebben het Van Gogh Museum bezocht. En dat is niet alleen het hoogste aantal sinds de oprichting van het museum in 1973, maar maakt het naar eigen zeggen ook het best bezochte museum van Nederland.



Nu heeft het Rijksmuseum nog geen bezoekcijfers gepresenteerd over dit jaar. Maar de bewering van het Van Gogh Museum zou kunnen worden onderstreept door de dalende trend in de bezoekcijfers van het Rijks. En het feit dat de 2.260.000 bezoekers van het Van Gogh Museum exact dertien bezoekers hoger ligt dan het totaal aantal bezoekers van het Rijksmuseum in 2016.



Veruit de meeste bezoekers trok het Van Gogh Museum uit de toeristen die Amsterdam bezochten. Vooral Amerikanen, Italianen, Fransen, Britten en Duitsers passeerden de museumkassa’s. Opvallend was ook de stijging van het aantal Nederlandse bezoekers. Bijna 25 procent meer bezoekers kwamen uit eigen land. In totaal bezochten 350 duizend Nederlanders het Van Gogh Museum.



Grote publiekstrekkers waren de tentoonstellingen Prints in Paris 1900, Nederlanders in Parijs 1789-1914 en Van Gogh, Rousseau, Corot: In het bos. Ook ging er veel aandacht uit naar de presentatie van de twee gestolen schilderijen van Van Gogh die eind 2016 in Napels opdoken: Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884-1885).