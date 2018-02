Cultuurblog - Nederlandse fotograaf verliest rechtszaak over iconische Nike-foto Michael Jordan

Oeuvreprijs voor fotograaf Harry Cock

Volkskrant-fotograaf Harry Cock is bekroond met de Culturele Prijs van Drenthe. Hij is de eerste fotograaf aan wie de tweejaarlijkse prijs van de noordoostelijke provincie is toegekend sinds deze in 1955 werd ingesteld. Cock (65) krijgt de onderscheiding voor zijn gehele oeuvre.



Cock is sinds 1980 werkzaam als fotograaf en wordt vaak geprezen om zijn eigenzinnige kijk, die tot uiting komt in foto's waarin steeds iets onverwachts gebeurt. Beelden die door hun veelal lichtvoetige, humoristische invalshoek de kijker dwingen op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Bovendien levert Cock met zijn foto’s volgens de organisatie van de belangrijkste onderscheiding in Drenthe al jaren een bijdrage aan de manier waarop naar het leven en het landschap in Noord-Nederland wordt gekeken.



Tienduizenden foto’s maakte Cock gedurende zijn loopbaan. Hij is naar eigen zeggen gefascineerd door de vergankelijkheid van het leven en het vasthouden van herinneringen. Daarnaast is zijn interesse breed: architectuur, landschap, portretten en documentaire foto's. Ze werden gepubliceerd in de Volkskrant en onder meer in tijdschrift Noorderbreedte, publicaties van Het Drentse Landschap en Dagblad van het Noorden. Ook was Cocks werk geregeld te zien op fotomanifestaties, zoals Noorderlicht.



Cock krijgt de onderscheiding, een bronzen legpenning en 10 duizend euro, op 9 april uitgereikt in zijn woonplaats Assen.



In beeld: leven op Schiermonnikoog

Nederland is een land van eilanden: in de rivier en in zee, groot en klein, bewoond en verlaten, in alle vormen en gedaanten. Zes Volkskrant-fotografen portretteren in zes afleveringen elk een eiland. Wat doet de geïsoleerde ligging met het leven daar? Harry Cock vertrok naar Schiermonnikoog om het vast te leggen.