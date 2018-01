Cultuurblog - Meryl Streep sluit zich aan bij sterrencast HBO-hitserie Big Little Lies

Paul Verhoevens Elle maakt kans op Bafta

Paul Verhoevens veelvuldig bekroonde film Elle maakt onverwachts weer kans op een belangrijke filmprijs. De thriller waarin een vrouw - gespeeld door de Franse actrice Isabelle Huppert – achter haar verkrachter aan gaat, is genomineerd voor de BAFTA’s. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen van Groot-Brittannië, zeg maar het Britse equivalent van de Amerikaanse Oscars.



Elle heeft de nominatie te pakken in de categorie beste buitenlandse film. Of Verhoeven op 18 februari ook echt een BAFTA krijgt uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen, is afwachten. De concurrentie is groot: zo zijn onder meer The Salesman, waarmee de Iraanse filmmaker Oscar Asghar Farhadi vorig jaar een Oscar won voor beste buitenlandse film, en Angelina Jolies’ verhandeling over de gevolgen van het schrikbewind van de Rode Khmer in Cambodja (First They Killed My Father) eveneens genomineerd.



Elle viel eerder in de prijzen bij de Golden Globes: hoofdrolspeelster Huppert kreeg vorig jaar de prijs voor haar spel en Verhoeven nam het beeldje voor beste buitenlandse film in ontvangst. Vervolgens volgde succes in Spanje, waar Verhoevens film een Goya won voor beste Europese film. Bij de Césars, de prestigieuze filmprijs van Frankrijk, werd Elle verkozen tot beste Franse film van het jaar. Hoofdrolspeelster Huppert kreeg een César als beste actrice. Daarnaast was Elle ook de inzending van Frankrijk voor de Oscars, maar werd de film uiteindelijk niet genomineerd.



Het fantasydrama The Shape of Water is de grootste kanshebber tijdens de uitreiking van de BAFTA's. De film van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro is twaalf keer genomineerd, waaronder de belangrijkste categorie beste film. The Shape of Water werd vorig jaar in Venetië al bekroond met de Gouden Leeuw. Daarnaast was de film zeven keer genomineerd bij de Golden Globes, maar ging afgelopen zondag met slechts twee prijzen naar huis.



Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de film die bij de Globes de grote winnaar werd, is ook een goede kanshebber bij de BAFTA's. De zwarte filmkomedie heeft negen nominaties in de wacht gesleept, evenals Darkest Hour, de verfilming over Winston Churchill met Gary Oldman in de hoofdrol.