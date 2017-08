Cultuurblog - Kees Sorgdrager (1936-2017): 'De journalist hoort op de stoep, daar hoort hij vrede mee te hebben'

Boek over Mandela uit de schappen

Een boek van Nelson Mandela's lijfarts over de laatste jaren van de Nobelprijswinnaar voor de Vrede en Zuid-Afrikaanse oud-president is per direct uit de schappen gehaald. Volgens uitgever Penguin Random House is dit uit respect voor de familie van Mandela. Die had geklaagd dat er te veel 'persoonlijke details' werden vermeld in het vorige week gepubliceerde boek.



Bovendien dreigde de weduwe van Mandela, Graça Machel, met gerechtelijke stappen tegen de auteur van het boek, Vejay Ramlakan, jarenlang de lijfarts van Mandela. Volgens Machel zou Ramlakan zijn beroepsgeheim hebben geschonden door allerlei details over het leven en de gezondheid te openbaren in Mandela's laatste jaren. Daarnaast zou de schrijver tot publicatie zijn overgegaan zonder toestemming van haar of van de familieleden van de anti-Apartheidsicoon.



Ramlakan zegt dat het boek juist op verzoek van een deel van de familie is geschreven. In Mandela's laatste jaren beschrijft hij onder meer de beslissingen die gemaakt moesten worden over de behandeling van de op 95-jarige leeftijd overleden Mandela. Maar ook verhaalt Ramlakan over familieleden van de eerste gekleurde president van Zuid-Afrika die regelmatig ruzie met elkaar maakten. Ook zou na Mandela's dood in december 2013 een verborgen camera zijn gevonden in het mortuarium waarin zijn lichaam lag.



Het pikantste detail dat in het boek aan bod komt, speelt zich af aan het sterfbed van Mandela. Volgens de lijfarts zou Mandela de hand van zijn vroegere vrouw Winnie Madikizela-Mandela hebben vastgehouden toen hij zijn laatste adem uitblies. Onduidelijk is waarom juist Winnie, van wie Mandela kort na zijn vrijlating uit de gevangenis was gescheiden, aan zijn bed zat.



Waar Mandela's nieuwe vrouw Graça Machel toen was? Volgens de lijfarts was zij ergens druk bezig in het huis of bezig met zaken voor de stichting van Mandela. 'Ik weet het niet precies, maar in ieder geval niet aan zijn bedzijde.'