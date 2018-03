Cultuurblog - Jonge acteurs De Koning en Boafo in dienst bij Het Nationale Theater in kader van talentontwikkelingsproject

Herhaling Een van de Acht op primetime

Als eerbetoon aan de maandag overleden Mies Bouwman (88) is vanavond op NPO 1 anderhalf uur lang een aflevering te zien van haar legendarische spelprogramma Een van de acht. Om 21.25 uur herhaalt BNNVara de 25ste aflevering, die eerder werd uitgezonden in mei 1972.



Het is een van de weinige opnames die bewaard zijn gebleven, laat de omroep weten. De spelshow, die Bouwman niet alleen presenteerde maar ook zelf heeft bedacht, trok destijds ongekende aantallen kijkers. In 1971 stond de quiz zesmaal in de top-10 van bestbekeken tv-programma’s. In maart 1972 trok de spelshow een recordaantal van 7,7 miljoen kijkers, op een bevolking van toen nog 13 miljoen. Afgezien van voetbalwedstrijden scoorden maar enkele tv-uitzendingen ooit hoger.



Een van de acht was de eerste grote spelshow op de Nederlandse televisie, eenmaal per maand op zaterdagavond, van 1970 tot 1973. Vier kandidatenkoppels namen het tegen elkaar op in actie- en intelligentiespelletjes. Het laatst overgebleven duo moest vragen beantwoorden in ‘de stoel’, na de historische woorden ‘licht uit, spot aan’. Bekende artiesten als The Osmonds traden er op, tussen de spelrondes door. Vaste apotheose was de lopende band. De winnaar zag allerlei artikelen voorbijkomen (‘fondueset’, ‘het vraagteken’) en kreeg daarna een minuut de tijd om zoveel mogelijk uit het hoofd op te noemen. Alles wat klopte, mocht hij of zij meenemen – het vraagteken was doorgaans een reis.



Het spel deed het ook goed op feestavonden in het land, schrijf Bert van der Veer in zijn boek 65 jaar televisie in Nederland: rennende mensen met cadeaus imiteerden de lopende band. Zelf vond Bouwman Een van de acht een van de moeilijkste dingen die ze ooit heeft gedaan, zei ze in 1971, twintig jaar na haar tv-debuut in het tijdschrift Haagse Post. Als tv-maakster had ze altijd een goed gevoel wanneer ze erin was geslaagd 'niet een stupide zaterdagavond te maken, maar een uitzending van twee uur waar toch echt wel verschrikkelijk veel mensen met plezier naar kijken'. Een van de acht was het eerste Nederlandse spelformat dat werd verkocht aan het buitenland. De BBC maakte er The Generation Game van, in Duitsland presenteerde Rudi Carrell (1934-2006) Am laufenden band. Begin jaren negentig keerde het programma in Nederland ook nog een seizoen terug bij RTL 4, toen met Jos Brink als presentator.