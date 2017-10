Cultuurblog - Grootste podiumprijs van Nederland voor theatermaker Richards en hiphopchoreograaf Marengo

Recordaantal Oscar-inzendingen

Een recordaantal van 92 landen heeft dit jaar een speelfilm ingezonden voor de Oscar in de categorie Beste niet-Engelstalige film. Het vorige record voor het felbegeerde gouden beeldje van het jaar stond volgens de Academy of Motion Picture Arts and Sciences op 85 films.



De opvallendste inzending is misschien wel First They Killed My Father van Angelina Jolie. De Amerikaanse regisseur en actrice dingt mee namens Cambodja. Niet zozeer omdat zij het boek verfilmde van de Cambodjaanse Loung Ung, die als kind het schrikbewind van de Rode Khmer overleefde. Dat Jolie het Aziatische land mag vertegenwoordigen komt omdat zij jaren geleden de Cambodjaanse nationaliteit cadeau kreeg zodat zij haar zoon Maddox kon adopteren.



Ook The Square, de verrassende winnaar van het filmfestival van Cannes, dingt mee. De humoristische satire op de kunstwereld van regisseur Ruben Östlund is ingezonden door Zweden. Iran, dat vorig jaar Asghar Farhadi zag winnen met zijn film The Salesman, heeft nu zijn hoop gevestigd op Nafas van de vrouwelijke regisseur Narges Abyar. Oostenrijk denkt een goede kans te maken met Michael Hanekes Happy End, over een welgestelde Franse familie en Afrikaanse vluchtelingen in Calais.



Andere films die meedingen naar de Oscar voor Beste buitenlandse film en dit jaar al de nodige publiciteit kregen zijn onder meer Robin Campillo’s BPM (Beats Per Minute), dat door Frankrijk is ingezonden, Ziad Doueiri's The Insult (Libanon) en Joachim Triers Thelma (Noorwegen). Onder meer Haïti (Ayiti Mon Amour) en Laos (Dearest Sister) hebben dit jaar voor het eerst een film ingestuurd voor de Oscars.



Nederland maakte enkele weken geleden bekend de film Layla M. van regisseur Mijke de Jong in te zenden voor de Oscar in de categorie Beste buitenlandse film. Layla M., met in de hoofdrollen Nora El Koussour en Ilias Addab, gaat over een ­geïsoleerd 18-jarig moslimmeisje uit Amsterdam-West dat langzaam radicaliseert.



Op 23 januari 2018 maakt de Academy bekend welke vijf buitenlandse films worden genomineerd en op de shortlist voor de Oscar komen te staan. De uitreiking van de Oscar vindt plaats op 4 maart.



In het verleden werd acht keer een Nederlandse speelfilm genomineerd voor de Oscar voor Beste buitenlandse film. De Aanslag in 1986, Antonia in 1995 en Karakter in 1997 wonnen uiteindelijk ook echt de prestigieuze filmprijs.