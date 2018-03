Cultuurblog - Emily Pethick nieuwe algemeen directeur Rijksakademie

Fries museum wint Global Fine Art Award

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft in New York een 'museum-Oscar', één van de Global Fine Art Awards (GFAA), veroverd. Het museum was genomineerd voor de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding, die daar vorige winter te zien was en later in Wenen en in Londen. Namens het museum nam directeur Kris Callens de prijs in ontvangst. Met 158.000 bezoekers en juichende (inter)nationale recensies werd Alma-Tadema, klassieke verleiding in het Fries Museum zeer goed ontvangen.



Het Gemeentemuseum in Den Haag maakte kans met De ontdekking van Mondriaan en het Rijksmuseum in Amsterdam, samen met het Metropolitan in New York, met de tentoonstelling over schilder en graficus Hercules Segers. Ook The Great Liao van het Drents Museum in Assen was aanvankelijk een kanshebber, maar bracht het niet tot de finalisten.



De Nederlandse uitverkorenen waren in goed gezelschap, maar hadden dus ook sterke concurrentie van onder meer het British Museum en de Tate-musea in Londen, het Louvre, Musée d'Orsay en Centre Pompidou in Parijs, het Prado In Madrid en het Guggenheim in Bilbao, Whitney Museum en het Guggenheim in New York en het Getty Museum in Los Angeles.