Cultuurblog - Drie leden comité uit Nobelprijs voor Literatuur stappen op

Star Wars in wereldpremière in Cannes

Solo: A Star Wars Story gaat in wereldpremière op het filmfestival in Cannes. De nieuwe spin-off uit de bekendste en meest winstgevende scififilmreeks ter wereld zal op 15 mei in de Franse badplaats worden getoond. Dat is iets meer dan een week voor de Nederlandse bioscooprelease op 23 mei.



Solo is niet de eerste film uit het Star Wars-universum die zijn debuut maakt op het prestigieuze filmfestival. In 2002 werd Attack of the Clones voor het eerst in Cannes getoond en in 2005 beleefde Revenge of the Sith er zijn première.



Solo is net als de in 2016 uitgebrachte Rogue One: A Star Wars Story een film die losstaat van de originele Star Wars-trilogieën. Solo speelt zich af vóór de gebeurtenissen van de originele Stars Wars uit 1977 - later omgedoopt in Episode IV: A New Hope. De film draait om de jonge jaren van Han Solo, de smokkelaar die in de originele Star Wars-films door Harrison Ford werd gespeeld.



Alden Ehrenreich speelt nu de jonge Han Solo, die ervan droomt de beste piloot van het universum te worden. Daarnaast zijn ook Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge en Paul Bettany in de door Ron Howard (Apollo 13, A Beautiful Mind) geregisseerde film te zien.



De wereldpremière van Solo is exact een week na de openingsfilm in Cannes. Dat is dit jaar de Spaanstalige psychologische thriller Todos lo saben (Everybody knows) van de Iraanse Oscar-winnaar Asghar Farhadi en hoofdrollen voor Penelope Cruz, Javier Bardem en Ricardo Darín. Het is voor het eerst sinds 2004 (La mala educación van Pedro Almodóvar ) dat in een openingsfilm in Cannes een andere taal wordt gesproken dan Engels of Frans.