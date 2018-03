Cultuurblog - Deze ode aan Peaky Blinders van een Nijmeegs studentenbandje werd een enorm succes op Spotify

Groot Spotify-succes van studentenbandje

330 duizend Spotify-hits scoorde studentenband Foxlane met hun nummer Birmingham. Het succes is te danken aan een plek in een populaire afspeellijst over de serie Peaky Blinders.



Ter vergelijking: andere nummers van de Nijmeegse groep werden slechts een paar duizend keer beluisterd. ‘Voor beginnende bands zijn Spotify-lijsten nu wat de radio vroeger was’, zegt Foxlane-zanger Guus Timmermans (20).



Het nummer is een tribute aan Peaky Blinders en ontstond door Timmermans’ eigen obsessie met het BBC-epos. ‘We hadden een rifje en dat paste precies in de sound van de serie - The White Stripes, Nick Cave - dus besloten we een ode te schrijven.’

De band mailde het nummer in oktober naar beheerders van afspeellijsten met muziek uit de serie. Tegen alle verwachtingen in kwamen ze meteen in de grootste fanlijst met 150 duizend volgers terecht.



‘Het ging heel snel’, vertelt Timmermans nog steeds verbaasd. ‘Nu krijgen we elke week berichtjes van Britten: wanneer we in London of Birmingham komen optreden.’ Ook op de universiteit worden de bandleden sinds een artikel in studentenblad Vox herkend. Niet als Foxlane, maar als ‘die gasten met muziek in Peaky Blinders’. Dagelijks moeten ze medestudenten teleurstellen met het feit dat hun nummer slechts in een Spotifylijst staat.



Foxlane speelde met het idee om een EP over de serie te maken, maar deinsde terug voor het gevaar ‘dat Peaky Blinders-bandje’ te worden dat ze ‘nu wel een beetje zijn’. De hit kent ook andere nadelen. ‘We zien onze populariteit dalen omdat seizoen vier is afgelopen. Op ons hoogtepunt hadden we vierduizend luisteraars per dag, dat is nu de helft.’ In december werd de bewuste lijst gekocht door een bedrijf dat artiesten laat betalen voor een plek. Een nieuw businessmodel om te profiteren van soortgelijke bandjes.



Met de Spotify-opbrengsten – zo’n honderd tot honderdvijftig euro per maand – willen de bandleden een tourbusje kopen. In april staat Foxlane in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland.



Pogingen om Birmingham in het volgende seizoen van de serie te krijgen, mislukte vooralsnog. ‘We hadden het nummer naar de showrunner gemaild, maar kwamen er na een maand achter dat we een verkeerd mailadres hadden.’