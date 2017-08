Cultuurblog - Armin van Buuren en Hardwell samen achter de draaitafel tijdens ADE

Nieuwe single Taylor Swift

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft haar eerste solosingle in drie jaar tijd uitgebracht. Look What You Made Me Do is het eerste nummer van Swifts nieuwe album Reputation, dat op 10 november uitkomt.



Volgens Volkskrant-muziekjournalist Robert van Gijssel is Look What You Made Me Do 'een aardig popliedje met een refreintje dat echt wel zal aanhaken'. Van Gijssel: 'Maar het opvallendst is natuurlijk de kurkdroge drumcomputer, die herinneringen oproept aan de beginjaren van de hiphop, aan de boogie van de vroege jaren tachtig waar danceproducer Calvin Harris onlangs ook al mee aan de haal is gegaan.’



Het nieuwe nummer heeft Swift samen met Jack Antonoff geschreven, die ook meerdere nummers schreef van haar succesvolle album 1989. Volgens Van Gijssel is het liedje 'lekker hip': 'Op momenten kun je in plaats van Swifts teksten ook gewoon Me So Horny van de 2 Live Crew meezingen. Maar dat zal, gezien de inhoud die gericht lijkt op Kanye West, niet de bedoeling zijn.'



In Look What You Made Me Do zingt Swift onder meer: 'Ik houd niet van je spelletjes. Ik houd niet van je gekantelde podium.' Alhoewel de zangeres Kanye West niet bij naam noemt, lijkt ze toch duidelijk naar de rapper te refereren. West stond namelijk tijdens zijn laatste tournee op een gekanteld podium.



De 27-jarige zangeres, die in het verleden grote hits had met Shake It Off, Blank Space en Bad Blood, laat in het nummer weten dat de oude Taylor Swift gestorven is: 'De oude Taylor kan de telefoon niet aannemen. Waarom? Omdat ze dood is.' Swift lijkt te verwijzen naar het beruchte telefoongesprek dat zij en Kanye West ooit hadden vlak voordat diens nummer Famous uitkwam.



In dat gesprek gaf Swift aan West toestemming om bepaalde lyrics over haar te gebruiken in zijn nummer Famous. Toen de zangeres later beweerde dat ze van niets wist, lekte Wests echtgenote Kim Kardashian het gesprek naar de media. De ruzie tussen Swift en West bereikte hierdoor destijds een hoogtepunt.



Oplettende fans zien in Look What You Made Me Do bovendien een verwijzing naar aartsrivaal Katy Perry. Zo zingt Swift: 'Je sloot me buiten en organiseerde een feestmaal', wat zou slaan op Perry’s laatste singles Bon Appetit en Swish Swish. Swift zegt wraak te zullen nemen: 'Misschien heb ik mijn verdiende loon gekregen, maar jij komt ook aan de beurt. Ik heb een lijst met namen en die van jou staat in het rood, onderstreept.'



De twee zangeressen ruziën al jaren over danseressen die ze van elkaar gestolen zouden hebben. Deze week ontstond het gerucht dat Perry en Swift samen gaan optreden tijdens de MTV Video Music Awards komend weekeinde. Swift heeft echter laten weten daar niet haar nieuw liedje te zullen vertolken.