CPNB Bestseller 60 van deze week: catfulness, slapende tijger en alvast wat WOII

Maar in 2018 is Catfulness een uitzondering en wordt het gros van de spirituele boeken in de Bestsellerlijst nog gewoon geschreven door zen-boeddhistische monniken (Haemin Sunim), trainers (Wouter de Jong), BN'ers (Daphne Deckers) en zakenmannen (Mo Gawdat, Rolf Dobelli). Is het alles zingeving wat de klok slaat? Nee, want de Top 60 viert naast de Maand van de Spiritualiteit óók de Nationale Voorleesdagen - met een boek dat maar liefst drie keer in de top 10 voorkomt: Britta Teckentrups Ssst! De tijger slaapt - en een officieuze Week van WOII.



De nieuwste thriller van Thomas Ross, Het verdriet van Wilhelmina (40), begint in 1941, wanneer de koningin instemt met een geheim verzoek van Churchill. Heather Morris beschrijft in De tatoeëerder van Auschwitz (36) de waargebeurde geschiedenis van de liefde tussen gevangenen 32407 en 34902. Els Florijn vertelt het op feiten gebaseerde verhaal van een joods echtpaar dat in 1943 onderduikt met een pleegdochter, maar hun dochtertje achterlaat (Het meisje dat verdween, 60). En Jenna Blums De verloren familie (57) is een roman over een concentratiekampoverlever.