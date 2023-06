Conny Braam tilt haar verhaal over drie generaties vrouwen hoog boven het anekdotische uit

Conny Braam Beeld Lillianne Kuijt

Tegen het einde van de 19de eeuw had IJmuiden grootse ambities. De kustplaats moest een chique badplaats worden die Scheveningen zou overtroeven. Het liep anders. Amsterdam vreesde de concurrentie van IJmuiden als toeristentrekpleister en stak er een stokje voor. De stad veranderde vervolgens in een visplaats. In de jaren twintig van de vorige eeuw onderging de stad opnieuw een metamorfose toen de hoogovens er werden gevestigd.

De macroveranderingen die IJmuiden doormaakte, zijn in De revolutie van Pelle niet meer dan een met stippellijntjes aangegeven zijpaadje. In de roman brengt Conny Braam drie levens in kaart: dat van haar oma Keet Pelle, dat van haar moeder Grada en haar eigen leven (tot het moment dat ze het ouderlijk huis verlaat). Maar dit zijpaadje zegt wél veel over Braams brede aanpak, die de geschiedenis van deze drie vrouwengeneraties hoog boven het anekdotische uittilt.

Over de auteur

Maarten Steenmeijer is boekenrecensent van de Volkskrant. Hij is hispanist en vertaler.

Het levensverhaal van grootmoeder Keet speelt zich af in IJmuiden en staat in het teken van de arbeidersstrijd tegen de erbarmelijke armoede en voor een minimumloon, ziekenfonds, pensioen, betere arbeidsomstandigheden, gratis onderwijs en algemeen kiesrecht. Het leven van de moeder speelt zich af tegen de prominente achtergrond van onder meer de economische crisis rond 1930, de Spaanse Burgeroorlog, de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse wederopbouw. De kleindochter (Conny Braams alter ego dus) pakt het strijdvaardige sociale engagement van haar oma weer op en dat heeft alles te maken met de politieke ontwikkelingen in Afrika (Congo; Nelson Mandela), Azië (de oorlog in Vietnam) en de VS (de Cubacrisis; Martin Luther Kings strijd tegen racisme).

Het is natuurlijk niet toevallig dat de horizon van de historische context verschuift in de loop van deze vrouwengeschiedenissen. Staan in het verhaal van de grootmoeder lokale en nationale gebeurtenissen centraal, dat van haar kleindochter wordt overwegend gekleurd door internationale ontwikkelingen. Die bereiken haar vooral via de televisie, een uitvinding waarvoor ze opvallend genoeg nogal nuffig haar neus ophaalt.

Dankzij de brede context en Braams soepele schrijfstijl zie je in De revolutie van Pelle bijna een eeuw geschiedenis vlotjes aan je voorbijtrekken. Ten koste van het persoonlijke gaat dit niet. Zo heeft ze niet meer dan een paar losse flodders in elk van de drie levensgeschiedenissen nodig om duidelijk te maken dat de seksuele emancipatie van de vrouw in drie generaties tijd wel wat stappen voorwaarts heeft gezet, maar nog lang niet is voltooid wanneer Conny in het voorjaar van 1968 de wijde wereld intrekt.

Conny Braam: De revolutie van Pelle. Atlas Contact; 574 pagina’s; € 27,99.