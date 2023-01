Connie Palmen leerde van The Kinks dat een ‘mixed up, muddled up world’ mogelijk is

Beeld Olivier Heiligers

Het is de herfst van 1970, ik ben 15 en ik heb geen idee hoe mijn leven eruit zal gaan zien. Soms ben ik er bang voor. Geen enkel vrouwenleven in het dorp waarin ik ben geboren, lijkt me navolgenswaardig. Dat van mijn moeder niet, dat van de moeders van vriendinnen of van hun grote zussen niet, zelfs dat van de onderwijzeressen op de lagere school niet, die vrijgezel blijven of trouwen en dan stoppen met werken. Alleen de nonnen in de priorij hebben een afwijkend bestaan, ze lezen elke dag, ze zwijgen, studeren, schoffelen eens wat in de tuin rondom het klooster, het is een leven van concentratie en contemplatie, dat trekt me wel, maar non worden is ook al zoiets. En dan hoor ik voor het eerst Lola en zonder precies te begrijpen waarom maakt de popsong een vrolijke onverschrokkenheid in me los.

Girls will be boys and boys will be girls

It’s a mixed up, muddled up, shook up world,

except for Lola.

Ik denk vaak terug aan dit moment, aan het horen van Lola van The Kinks. Het kan zijn dat de belofte van een mixed up, muddled up, shook up world me aantrok, dat de tekst een toekomst schilderde waarin niet alles zo vastligt als het opgroeien in een dorp doet vrezen, dat er een ander leven mogelijk is, verrassender, complexer. Kan. Het kan ook zijn dat meisjes die jongens worden en jongens meisjes voor mij geen opwindende voorspelling was, maar eerder de ondersteunende bevestiging van een bestaande werkelijkheid. Als enige dochter in een gezin met drie broers beklaagde mijn moeder zich regelmatig niet eens te weten dat ze een meisje had. Omdat het in het midden bleef of haar klacht echt of quasi-gemeend was, of er ook iets van trots in doorklonk, of zelfs van opluchting, trok ik me de opmerking nauwelijks aan. ‘Ik heb vier jongens, en zij is de ergste’, zei ze tegen het bezoek. Vond ik grappig.

Keuzevrijheid

Aan het begin van 2023 heeft de vooruitziende blik van tekstschrijver Ray Davies nog meer aan realiteit gewonnen. Lola bleek een opmaat naar een mixed up, muddled up, shook up world, waarin vertrouwde grenzen overschreden worden, een cultuur waarin geologische en biologische afbakeningen niet langer bindend of, anders geformuleerd, noodlottig zijn. Het is helemaal niet zo vergezocht om de eerste twee decennia van de 21ste eeuw het tijdperk van de trans te noemen.

Zodra het woord trans opduikt, lokt de mogelijkheid van de transgressie, van de oversteek naar gene zijde, naar de andere kant van de heuvel, waar het groener is, waar je gelukkiger kunt zijn dan je nu bent, of minder alleen. Wat ooit bij uitstek iemands lot bepaalde, het land en het lichaam waarin je wordt geboren, heeft zijn fatale greep op een mensenleven verloren en plaatsgemaakt voor de aanlokkelijke en tegelijkertijd angstaanjagende vrijheid van de keuze. Waar en als wat we worden geboren, kluisteren ons niet langer aan onze oerbehuizingen. Met alle pijn, angst en gevaren van dien kan in principe iedereen zijn lot tarten en het erop wagen over te steken, of dat nou door de transmigratie naar een ander land is, of door de transitie van het lichaam waarmee iemand op de wereld kwam. Lot wordt plot, God heeft de regie van de schepping uit handen gegeven, en het aan ons overgelaten er zelf iets van te maken.

De gevolgen op wereldniveau van de transmigratie zijn bekend, maar wat de gevolgen zijn van een transcultuur voor een samenleving, voor hoe we over mannen en vrouwen denken, begint zich pas sinds een decennium scherper af te tekenen. Nooit eerder was er in de media bijna dagelijks aandacht voor genderidentiteit, voor zelfbeschikkingsrecht, zelfidentificatie, voor queer, non-binair, voor alles wat onder trans gerekend kan worden. Ik weet hoe heikel het is om de kwestie terug te brengen tot een van de binaire tegenstellingen waartegen juist zo fel wordt geageerd, maar ik geloof dat trans in de kern gaat over echt en onecht, dat het gaat om het recht op echt, op echt worden, en op wie zich een echte Nederlander, een echte man of een echte vrouw mag noemen.

Het domein van de fictie

Zodra onze lichamen en levens aan het toeval en het lot onttrokken worden, we erover kunnen heersen als een soeverein demiurg, zodra het bestaan object wordt van maakbare transformaties, overschrijden we de grens van de natuur en betreden het domein van de kunst, van de fictie. De consequentie van de toename van het artificiële en fictionele in ons leven is dat waarheid, echtheid en authenticiteit in een ander daglicht komen te staan. Het goede, het ware en het schone, de heilige trias van de ethiek, is uit de hemel verstoten en met een harde smak op het vuile asfalt van de straat beland. Echt Waar, Origineel en Subliem spelen vanaf nu een rol op het vulgaire podium van de literatuur en het theater, in het dubbelzinnige rijk van het gemaakte, van de kunst, van de ambigue, gevaarlijke, maar zo interessante wereld van schijn en wezen. Alleen in de fictie kan iets tegelijkertijd echt én onecht zijn en dat is waar mijns inziens de transkwestie veilig is en het beste gedijt.

Dat de discussie rondom genderidentiteit vaak zo verhit raakt, komt vooral doordat er een verkeerd beeld bestaat van wat fictie is, omdat het verschil tussen echt en onecht nog steeds als een ethisch oordeel wordt opgevat, waarbij echt een positieve kwalificatie is en onecht een negatieve. Ik denk dat elke cultuur, maar zeker de transcultuur, er baat bij heeft om fictie te omarmen als een andere vorm van echtheid en waarheid. In een mixed up, muddled up, shook up world doet het er niet toe waar je oorspronkelijk vandaan komt, en wat je bij je geboorte was. Verwijzen naar je oorsprong biedt geen garantie meer voor je echtheid. Ja, als je beweert dat je van de apen afstamt, dan zit je altijd goed.

De emancipatiestrijd van de trans is ook een strijd van tongen, een oorlog mét taal óver taal. De klassieke dualiteiten en de verschillen die ze genereren, liggen onder vuur. Sommige theoretici menen een einde te kunnen maken aan de problematiek door de tegenstelling domweg op te heffen, door bijvoorbeeld het bestaan van sekse, het natuurlijke verschil tussen mannen en vrouwen, te ontkennen en een sociale constructie te noemen. Is een manier.

Maar ik ben behept met de lust van een scherprechter, ik hou ervan de bokken en de schapen te scheiden, van die vermaledijde wereld van de verschillen, ik hou ervan te weten wat ik ethisch en esthetisch slecht en goed vind, en op grond van het gemaakte onderscheid te oordelen en te veroordelen, en ik hou ervan om daar op een bepaald moment voor uit te komen. Ik juich het bestaan van een mixed up, muddled up, shook up world toe, van trans personen en tussenmensen, van androgyne paradijsvogels, van bitches, butches en boys, van mannen die vrouw en vrouwen die man worden, maar dat staat het beschouwen en begrijpen van de wereld vanuit binaire tegenstellingen niet in de weg.

Analyseren en oordelen met behulp van opposities is geen individuele keuze, de dualiteiten vormen de grondslag van het westerse denken, ze zijn de logische fundamenten van de filosofie en de literatuur. Onze kennis vormt de realiteit, niet omgekeerd, zei Kant (Kritik der reinen Vernunft, 1781). Hoe we iets waarnemen is afhankelijk van hoe ons verstand werkt, van ons kenvermogen. Verhalen, ideeën, symbolen en opposities, de verbeelding, het bedachte en gemaakte dat aan de werkelijkheid voorafgaat en haar schept, is de essentie van fictie. Romanschrijvers weten dat onze oordelen over goed en kwaad grotendeels door opvoeding, denkbeelden en rondzingende verhalen worden bepaald, dat we de werkelijkheid niet zien zoals ze echt ís, maar dat we haar zien zoals wij zíjn.

Het ware zelf

De transcultuur berust op tegenstellingen, op het lijden onder het ontbreken van overeenstemming tussen innerlijk en uiterlijk, tussen binnen, het gevoel man of vrouw te zijn (gender) – en buiten, het lichaam waarmee iemand geboren is (sekse). Voor talloze transgenders gaat een haast ondraaglijk lijden vooraf aan hun transitie. De veelgehoorde verzuchting van trans personen is dat ze dankzij de oversteek naar het andere domein, of naar een non-binair tussengebied, eindelijk hun ware zelf hebben gevonden. Het ware zelf was ooit de heilige graal van hippies en zeloten, de beloning voor een geestelijke zoektocht naar het eigen ik, waarbij het ging om de onzichtbare ziel, de zetel van het zelf, en het lichaam als een hinderlijk obstakel dat ontstegen moest worden. In het tijdperk van de trans is het omgekeerd, is niet de ziel, maar het uiterlijk de leugen, de bron van onechtheid, en is het zichtbare lichaam het object van de begeerde transformatie.

Romans beschrijven bij uitstek werelden waarin hemel en hel met elkaar zijn getrouwd, het goede nooit alleen goed, het kwade nooit alleen kwaad kan zijn, een pure ziel onnozel is en stereotiepe mannen en vrouwen lachwekkend zijn. Alleen slechte schrijvers en rabiate schreeuwers houden het zuiver mannelijke en vrouwelijke als ideaalbeeld in stand, en dat meestal met vuige politieke bedoelingen. Fictie daarentegen verbindt gescheiden werelden, slaat bruggen tussen overzijden, is niet de tegenhanger van de waarheid, maar het vehikel ervan. Ons al dan niet kunstzinnige maakwerk – onze omhulsels, maskers, persona – al die verbeelding en het onechte is bedoeld om het echte tevoorschijn te halen en aan anderen te tonen, een binnenste dat alleen door het artificiële zichtbaar wordt. Het tijdperk van de trans is een strijdtoneel voor iedereen die de tegenstellingen ontkent, maar is dat niet voor iemand die de gelijktijdigheid van de tegendelen toelaat, is dat niet voor Lola, who walked like a woman, but talked like a man.

Deze tekst is gebaseerd op een lezing die Connie Palmen eind vorig jaar uitsprak tijdens De Anatomische Les in het Concertgebouw in Amsterdam.