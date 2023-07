‘Claudine op school’, het debuut van Colette, doet je met andere ogen naar de tijd rond 1900 kijken ★★★★☆

Colette Beeld Universal Images Group via Getty

In Frankrijk is Sidonie-Gabrielle Colette een grootheid. Ze trad als een van de eerste vrouwen toe tot de Académie Goncourt, het gezelschap dat de belangrijkste literaire prijs van het land toekent. Toen ze in 1954 stierf, kreeg ze een staatsbegrafenis. Bij het landelijk eindexamen Frans moesten de leerlingen dit jaar vragen over haar werk beantwoorden.

Colette (1873-1954) was dan ook niet zomaar een schrijver, ze was een rolmodel, zoals Mata Hari dat was, of Josephine Baker. Een stijlicoon met gitzwarte, priemende ogen, die met haar herenkostuums vrouwen inspireerde. Aan haar achternaam had ze genoeg om een reputatie te vestigen, een leven lang deed ze precies wat haar goeddunkte.

Over de auteur

Ariejan Korteweg schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant. Hij bespreekt – overwegend Franse – fictie en non-fictie.

Ook in Engeland is Colette vaak vertaald en wordt ze tot de grote Franse schrijvers gerekend. In Nederland is dat anders. Kiki Coumans vertaalde een paar latere romans en verzorgde een mooie uitgave in de reeks Privé-domein. Maar haar debuutroman, Claudine op school, verscheen voor het laatst in 1960 in vertaling, als Zwart Beertje. Wellicht was ze te frivool voor de Nederlandse lezer.

Want allemachtig, wat was Colette eigengereid. Het is amper voor te stellen dat dit boek van 1900 dateert – het doet je met andere ogen naar die tijd kijken, en naar wat toen mogelijk was.

Met Claudine ga je niet kuieren

In zekere zin behoort Claudine op school tot wat nu chicklit wordt genoemd: boeken voor meisjes over opgroeien en de liefde ontdekken, met alle emoties en teleurstellingen die daarbij horen. Dat is precies wat Claudine overkomt. Ze is 15 en groeit op in een klein stadje in Normandië. Haar vader heeft alleen oog voor de slakken die hij bestudeert, terwijl Claudine door de bossen dwaalt en naar school gaat met haar vriendinnen: Lange Anais die ‘leugenachtig, diefachtig, verraderlijk en een volleerd hielenlikster’ is; Marie Belhomme, ‘dom, maar zo vrolijk’, en de tweelingzusjes Jaubert met ‘hun keurige, mooie handschrift, hun eeneiige onnozelheid’. Later komt daar de kleine Luce bij, die ze geregeld een aframmeling geeft, ook omdat ze de zus is van de juf.

Het zal duidelijk zijn, met Claudine ga je niet kuieren. Ze is veruit de slimste van de klas, is onmisbaar vanwege haar muzikale en sociale vaardigheden en bovendien een schoonheid. Van dat alles is ze zelf ook zeer doordrongen.

Als een nieuwe hulponderwijzeres haar opwachting maakt, Aimée Lanthenay is haar naam, wordt alles anders. ‘Ze heeft het karakter van een aanhalig poesje’, constateert Claudine al snel: ‘Teer, kouwelijk en ongelooflijk lief’. Claudine valt als een blok voor haar, maar is niet de enige. Alle jongens kijken haar na, een onderwijzer wordt wanhopig verliefd, maar het is het hoofd van de school dat haar weet in te palmen. Dat hoofd is juffrouw Sergent, ‘een fraai gebouwde roodharige dame’, met een ‘altijd ontstoken gezicht met mopsneus en achterdochtige oogjes’.

Meer dan ‘grensoverschrijdend’

Claudine is een gretig, scherp en vilein observator. Ze ziet hoe Aimée als een baby bij Sergent op schoot zit te smoezen. Dat ze zelf het nakijken heeft, begrijpt ze al snel. Wat niet erg is, omdat werkelijk iedereen naar Claudines gunsten dingt. Het meest vrijpostig is meneer Dutertre, dorpsarts maar ook onderwijsinspecteur, een combinatie van functies die hij gebruikt voor gedrag waarvoor de term ‘grensoverschrijdend’ te mild is. Hij klemt Claudine tussen zijn benen, steekt zijn neus in haar haar en zegt: ‘Je hebt vast een lichaam als een betoverend beeldje.’

Het zou vandaag de dag goed zijn voor jarenlange therapie, rechtszaken en een dramatische afrekenroman. Maar Colette dartelt lichtvoetig en zonder zorgen langs alle besognes. Claudine ziet in Dutertre vooral een volgend bewijs voor haar woeste aantrekkelijkheid.

Claudine op school is min of meer autobiografisch, heeft Colette later bevestigd. Het boek, en de drie volgende delen, werden eerst uitgebracht onder de naam Willy, pseudoniem van haar echtgenoot, die schrijver en literatuurcriticus was. In 1907 zou Colette van hem scheiden. Ze werd variétéartiest in Parijs, baarde opzien door in de Moulin Rouge een vrouw te kussen, ging de journalistiek in en zou nog heel veel romans schrijven.

Het goede nieuws: bij uitgeverij Van Maaskant Haun zijn het echte liefhebbers. Ook de andere drie Claudine-boeken worden opnieuw uitgebracht, met dezelfde excellente vertaler die de kokette helderheid van Claudine zo knap in het Nederlands heeft behouden.

Colette: Claudine op school. Uit het Frans vertaald door Gerda Baardman. Van Maaskant Haun; 244 pagina’s; €25,50.

