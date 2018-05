Chickasaw-indiaan vreest de sluipschutters

Tennesee, 3 mei 1797



We volgden de weg langs de Cumberland-rivier, in het gezelschap van majoor George Colbert, een Chickasaw-indiaan die op weg is naar huis. We stelden hem voor dat hij ons langs de linkeroever van de Tennessee-rivier naar Nashville zou begeleiden, maar de majoor zei dat hij bang is voor de sluipschutters die het op hem gemunt hebben.



De Cherokees haten de Chikasaws om hun neutraliteit in de afgelopen oorlog met de Amerikanen, en majoor Colbert haten ze in het bijzonder, om drie redenen. 1) Omdat hij en zijn broers in het Amerikaanse leger dienden 2) Omdat hij is getrouwd met een rijke Cherokee-vrouw die eigen vee heeft 3) Omdat ze twee negers van hem hebben gestolen die ze weigeren terug te geven.



Majoor Colberts vader komt uit Georgia. Vader en zoon vochten beiden in het Amerikaanse leger tegen de indianen. Ze verdienden 50 dollar per maand, maar toen de vrede werd gesloten verloren ze hun inkomen. Ter compensatie werden ze bevorderd tot generaal en majoor. De majoor zit nu op zwart zaad omdat de Creeks in hun oorlog met de Chickasaws zijn vee hebben gedood. Hij is op de terugweg van Philadelphia, waar hij tevergeefs hulp heeft gezocht. Tegen de officieren die zijn zaak behandelden had hij gezegd dat de Verenigde Staten bestaan uit een bende oplichters.



Het is een fidele kerel. Omdat hij de taal spreekt, kon hij verstaan hoe er over de indianen werd gepraat en dat heeft hem erg verontrust. Ze maken er geen geheim van dat ze de indianen van alles willen beroven, en hun hebzucht brengt de witten ertoe een vals beeld van de indianen te geven.



Louis-Philippe (1773-1850), van 1830 tot 1848 koning van Frankrijk. Uit Diary of my Travels in America. Dell, 1977.