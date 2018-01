Charles Dickens is een immorele schrijver

Wellicht verdienen sommigen de zweep van de satiricus, maar je kunt niet allen verantwoordelijk houden voor de fouten van enkelingen.



The Cricket on the Hearth is inferieur aan The Chimes, en samen zijn ze minder dan A Christmas Carol. Desondanks zijn er 25 duizend exemplaren van The Cricket besteld.



De heer Dickens is benoemd tot hoofdredacteur van het nieuwe liberale dagblad, waarvan de naam me is ontglipt (Daily News, red.).



