Chaja Polak schrijft in haar roman ‘Het verdriet van de vrede’ onopgesmukt over het leven na de Holocaust

De titel van Chaja Polaks nieuwe roman is even mooi als smartelijk: Het verdriet van de vrede. Het is 1952 en voor de meeste Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog een wat grauwe geschiedenisbladzijde die alweer omgeslagen is door het ‘vanzelfsprekende’ vredevolle bestaan. De Joodse familieleden Judit, Serline en Roza beleven het anders. De Holocaust heeft diepe kraters in hun familie geslagen en hun bestaan zó aangetast dat ze onmogelijk de vrede kunnen vieren. Een warm onthaal kregen ze in het algemeen niet, de overlevenden. Bewariërs die spullen niet teruggaven. Het laffe eufemisme ‘niet teruggekomen’, waar het ging om moord en dood door uitputting. Het latente gevoel er niet echt ‘bij te horen’.

Chaja Polak (1941), beeldend kunstenaar en schrijver van een inmiddels groot oeuvre, vertelt haar verhaal onopgesmukt. Soms neigt ze, waar ze overvloedig met puntjes strooit, naar het triviale: ‘(…) hij kon evenmin zonder haar…’. ‘Ze moeten op haar wachten, ze zullen elkaar terugvinden…’

Twee van de drie vrouwen doorwaken na een ingrijpende gebeurtenis een lange nacht, waarin het verleden herleeft en het tot bekentenissen en belijdenis van schuld komt. ‘De oorlog was niet opgehouden in hun levens te krassen, ook niet toen het vrede werd’, denkt een van hen. Die krassen voelt de lezer óók.

Chaja Polak: Het verdriet van de vrede. Cossee; 203 pagina’s; € 22,99.