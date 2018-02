Catherine Lacey, Kathelijne Brouwer en Herman Paul

in de eerste roman van Catherine Lacey (1985), Niemand is ooit verloren, verlaat een New Yorkse haar man en werk zonder opgaaf van reden, en reist af naar Nieuw-Zeeland. In de opvolger, die nu is verschenen in de Nederlandse vertaling van Gerda Baardman en Mirko Stuiveling als De antwoorden, vindt een ander experiment plaats: de beroemde acteur Kurt Sky wil weten of de liefde valt te ensceneren en laat een team van onderzoekers voor hem een harem samenstellen waarin elke vrouw een andere rol vervult.