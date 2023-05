Cartoonist Willem richt zijn pijlen op Poetin in vlijmscherpe satire ★★★★☆

Uit: Z. Beeld Willem

Cartoonist Willem (82) verbaast zich er al decennialang over. Dat je met zoiets eenvoudigs als een tekening de mensen op de kast kan jagen. En omdat de wereld in diepste wezen één grote knotserige boel is, mag hij zijn spotprenten in bladen en kranten als Charlie Hebdo en Libération graag van een vleugje absurdisme voorzien.

‘Ik zie mijzelf als een eenvoudige tekenaar van moppen’, zei hij in 2020 tegen de Volkskrant. ‘Ik ben de Moppentekenaar. Maar het is wel een mooi wapen, hoor. Met een tekening kun je een idee aan de wereld opdringen. Liefst zonder woorden. Zwart-wit, en dan meteen: bafff! Dat mensen het in twee seconden te pakken hebben. Je hebt een velletje papier en een pen. Je maakt eens een tekening over geloof, ofzo, en voor je het weet zijn er demonstraties in Pakistan. Hoe is het mogelijk, hè?’

Uit: Z. Beeld Willem

Maar nu is cartoonist Willem – achter wie Bernard Willem Holtrop uit Ermelo schuilgaat en die al sinds 1968 in Frankrijk woont en werkt – boos. Héél boos. En dat is goed navoelbaar. Ook wij volgen allemaal het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Daar word je niet vrolijk van, nee. Integendeel: de verbijstering en het gevoel van onmacht is iedere dag weer groot.

Ons was in de jaren negentig door achteraf toch niet zulke visionaire historici als Francis Fukuyama beloofd dat oorlogen van dit kaliber nooit meer zouden plaatsgrijpen. Ja, economische sancties hier en daar, en af en toe, maar een grootscheepse invasie? Je staat erbij en je kijkt ernaar, maar wat kun je als gewone westerse sterveling verder doen?

Cartoonist Willem weet het wel. In zijn nieuwe uitgave Z – verwijzend naar het symbool van de door de Russen veel te vroeg uitgeroepen Victorie – richt hij zijn pijlen op Poetin, en niet met de fluwelen handschoen van milde ironie. Laten we het zo zeggen: in Rusland zouden deze spotprenten goed zijn voor minimaal duizend jaar strafkamp in Siberië.

Denk aan: Poetin als travestiet, als zelfverklaarde Hulk, als verkrachter. De grootheidswaanzin, de oligarchen, de generaals die heimwee hebben naar de communistische heilstaat USSR, de psychopaat Jevgeni Prigozjin met zijn Wagner-huurlingenleger, de bedenkelijke rol van de Russisch-orthodoxe kerk – de hele bliksemse bende.

Uit: Z. Beeld Willem

Het komt allemaal aan bod. Alsook de wereld eromheen.

Poetin op zijn knietjes bij de machtige Chinese president Xi Jinping, bedelend om meer wapens. Xi: ‘Kennen wij elkaar?’

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, tandenloos tegenover Poetin: ‘Ondeugende jongen!’

Trump met atoomkuif die bralt: ‘Vrede in Oekraïne? Dat regel ik in 24 uur. Zeg maar waar ik dat kloteland kan vinden…’

De Fransen helpen ook. Zij leveren autopeds. Het Kremlin: ‘Stik! Da’s de genadeslag!’

Uit: Z. Beeld Willem

Willem versus Poetin: 1-0. Of Willems woede ook helpt, blijft nog even de vraag. Maar goed, hij doet tenminste iets. Satire lijkt in onze tijd – waarin alles letterlijk wordt genomen, wat weer leidt tot een boel kabaal, met name op de socials – een bijna verloren kunstvorm. Niet voor de onverstoorbare Willem. Zo veel betrokkenheid van een tachtiger bij de tijd waarin hij leeft blijft bewonderenswaardig.

Willem: Z. Concerto Books; 40 pagina’s; € 19,99.