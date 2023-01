Cartooning Ukraine verbeeldt de woede en machteloosheid van veertien Oekraïense tekenaars ★★★★☆

Uit: Cartooning Ukraine Beeld Oleh Smal

Oorlog en zwarte humor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2017, enkele jaren nadat het Syrische leger met tanks en pantservoertuigen de steden was binnengetrokken, verscheen het boek Cartooning Syria, waarin Syrische en een aantal Nederlandse en Vlaamse tekenaars het geweld van Bashar al-Assad op de korrel namen. Die succesvolle en herdrukte bundel was samengesteld door documentairemaker Ronald Bos, die nu het initiatief heeft genomen voor een treurige opvolger, Cartooning Ukraine.

Op het omslag staat een viltstifttekening van Andryi Petrenko met een engelachtig jongetje dat de geel-blauwe vlag vasthoudt. Het bijschrift luidt: ‘Mom, I want to live!’ Een cartoon kun je het eigenlijk niet noemen, er valt niks te lachen, en er spreken vooral machteloosheid en kwetsbaarheid uit dit beeld. Machteloos is ook de woede die veel van de 56 cartoons in dit boek karakteriseert; Vladimir Poetin wordt voortdurend aangevallen met inkt, verf en bittere grappen, wapens waarvan hij helaas weinig last zal hebben.

Uit: Cartooning Ukraine Beeld Anna Sarvira

Toch is het goed dat Cartooning Ukraine er is, want de veertien Oekraïense tekenaars die hierin worden gepresenteerd, compleet met korte biografieën, zijn soms weinig bekend en kunnen zich nu aan een internationaal publiek laten zien. Een van de succesvollere illustratoren in dit gezelschap is Anna Sarvira, die begin dit jaar tekeningen over het dagelijks leven in Kyiv exposeerde in museum Moma in New York. Ook is ze medeoprichter van de Pictoric Illustrators Club, die ervoor zorgt dat er getekende verhalen van ­Oekraïners te zien zijn op zowel Instagram als de website uastories-pic.com.

De opbrengst van Cartooning Ukraine komt overigens ten goede aan de cartoonisten, die in eigen land nog maar weinig publicatiemogelijkheden hebben. Een enkeling, zoals Vladimir Kazanevsky, publiceert in Europese kranten en op de Franse televisie. Zijn collega’s hebben vrijwel allemaal betaald werk naast hun tekenactiviteiten. Voor hun zichtbaarheid zijn ze afhankelijk van deelname aan internationale cartoonwedstrijden en publicaties op digitale platforms zoals Cartoon Movement, dat wordt gerund door de Nederlandse cartoonist Tjeerd Royaards.

Uit: Cartooning Ukraine Beeld Vladimir Kazanevsky

Voor in het boek staat een stuk van de schrijver Andrej Koerkov, getiteld ‘A Ukrainian Writer’s Reflections On War’. Hij vertelt dat hij elke dag naar het weerbericht kijkt en hoopt op ijskoude sneeuw en regen voor de Russische troepen. Maar hij noemt ook een punt waarover je niet veel hoort: de demografische gevolgen van de ‘speciale operatie’. Duizenden Oekraïense mannen zijn gesneuveld, talloze anderen zijn gevlucht en komen misschien nooit meer terug omdat hun woningen zijn vernietigd. De Russen zelf kampen volgens Koerkov al jarenlang met een teruglopende bevolking, en vanwege hun eigen oorlogsdoden en de massale vlucht van dienstplichtige jongeren dreigt het land in een rampzalige golf van vergrijzing te belanden. Koerkov: ‘Beide landen verliezen hun waardevolste bezit, de jeugd.’

Ronald Bos (red.): Cartooning Ukraine. De Republiek; 80 pagina’s; € 12,50.