Carmen van Geffen blijft je prikkelen in haar debuutroman ‘Erfstuk’

Beeld Thomas Rap

Erfstuk, de debuutroman van Carmen van Geffen, is geen reclame voor ‘familie’. Hoofdfiguur Ana, een jonge promovenda, zit verstrikt in het spinrag van een familieverleden vol leugens, verraad en problematische relaties. Bron van veel ellende is haar grootvader Anton, in Indië geboren als zoon van een Nederlandse planter en diens Indische concubine. Op zijn 10de, toen zijn vader stierf, kwam hij naar Nederland, waar hij liefdeloos werd opgevangen en zich ontwikkelde tot een weinig stabiel persoon.

Zijn kleindochter Ana heeft in zijn laatste levensfase intensief contact met hem en krijgt meer en meer greep op zijn karakter en wat hij onderweg in zijn leven heeft aangericht. Van Geffen vlecht heden en verleden door elkaar, waardoor twee verhaallijnen ontstaan: de geschiedenis van Anton en de zoektocht van de angstige, zich altijd conformerende Ana naar zichzelf. Ana wordt hierbij sterk beïnvloed door het peuren in haar troebele familieverleden en de schaamte, schuld en minderwaardigheidsgevoelens die daarbij opborrelen. De confrontatie met haar achtergrond veroorzaakt morele dilemma’s, die haar helpen bij de mentale en emotionele expeditie naar wat zij met haar leven wil.

Ana voelt zich onzeker bij de hautaine ouders van haar egocentrische vriend Tom, die haar, uit een ander milieu, lauw bejegenen. ‘Er niet bij horen’ is een refrein in deze roman, waarin racisme en discriminatie een schrijnende rol spelen. Anton is ‘maar een halfbloed’ en ook zijn dochter, Ana’s moeder, voelt zich niet erkend.

Carmen van Geffen is een gedreven verteller, die de lezer blijft prikkelen in een eigentijdse roman met klassieke naturalistische elementen – erfelijkheid, milieu en tijd zijn de regisseurs van de levens die zij beschrijft. Zij had wel wat minder expliciet en uitleggerig te werk kunnen gaan; de lezer krijgt in dit opzicht weinig creatieve ruimte.

Hoewel ze met haar verteltrant sfeer weet te scheppen, zeker in de hoofdstukken die in Indië spelen, wordt haar stijl helaas ook nogal eens ontsierd door vreemde of foutieve formuleringen. ‘Zijn lippen befluisteren mijn huid’. ‘… mompelt hij achter mij aan’. Een man ‘in een ontbloot bovenlijf’. Een kleine historische misser is een verwijzing naar paus Johannes ‘de dertiende’ in 1963 – dat was toch echt de 23ste.

Dit neemt niet weg dat Erfstuk een lezenswaardige roman is over geërfde pijn en geërfd ongemak.