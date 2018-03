Camperts columns waren altijd lichtvoetig, ook als het over zware onderwerpen ging

Blanco leven

Een blanco leven vol verloren uren, ingevuld met terloopse activiteiten. In een interview met dagblad Het Parool uit oktober 2011 vertelde Campert hoe hij als middelbaar scholier veel spijbelde, om half tien naar de eerste voorstelling in de Cineac ging en daarna, om de dag door te komen, tot een uur of vier 'een beetje door de stad' zwierf.



Zo zwierf Campert lang door het leven, een beetje spijbelend en intussen werkend aan een voor een spijbelaar tamelijk imposant oeuvre in proza en gedichten. Hij had zichzelf ontdekt in het theater. Zo had hij kunnen doorzwerven, tot hem het verzoek bereikte om samen met Jan Mulder driemaal per week een hoekje te vullen op de voorpagina van de Volkskrant.



Hij schreef al sinds 1985 columns in de krant, één keer per week. Maar dit was anders, nu was er opeens de regelmaat die hij lang uit zijn bestaan had weten te weren, de plicht om te leveren, in een ijzeren ritme. Het was voor Campert bijna hetzelfde als een gereguleerd leven eindelijk, op

67-jarige leeftijd.